Трагедия семьи Вороновых тронула каждого: украинцы показали впечатляющее единство

Люди массово откликнулись на призыв помочь

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После российского удара по селу Радушное в Криворожском районе, который унес жизни супругов Артема и Елены Вороновых, а также их детей, украинцы объединились для поддержки семьи. За короткое время им удалось собрать более 100 тысяч гривен.

В социальных сетях появилось множетсов эмоциональных реакций на страшную трагедию. Люди оставили сотни комментариев, выражая боль, соболезнования и поддержку.

"Скорбь, боль, слезы…"

"Вечная память погибшим. Искренние соболезнования родным и близким".

"Царство небесное невинным детям".

"За что такая судьба простым людям? Царство небесное невинным…"

"Это, конечно, никак не поможет, но я обычный человек и искренне вам сочувствую".

Комментарии из социальных сетей

Комментарии из социальных сетей

Комментарии из социальных сетей

Комментарии из социальных сетей

Комментарии из социальных сетей

Журналисты портала "Свої. Кривий Ріг" открыли сбор для помощи семье погибших. Всего за один час удалось собрать почти 140 тыс. гривен.

Скриншот банки сбора для семьи

Трагедия в Радушном

Утром 30 июля Россия атаковала поселок Радушное в пригороде Кривого Рога. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате попадания баллистической ракеты в частный дом погибли шесть человек.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал, что среди погибших трое детей — девочка 6 лет, мальчики 11 и 17 лет. Известно, что разрушены полностью два частных дома.

Первый городской сообщает, что погибших многодетных родителей звали Артем и Елена. Артему было 47 лет, Елене 41 год. Они были в доме с детьми и полуторагодовалым внуком. По предварительным данным журналистов, среди погибших — Марк (за месяц должно было быть 18 лет), Доминика (16 лет), Виорика (14 лет), Захарий (13 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (9 лет), Эмилия (7 лет), Артем (1,5 года).

Жизнь целой семьи оборвала российская ракета/ Фото: Первый Городской. Кривой Рог

Еще один сын семьи Матвей о гибели родных узнал из местной телеграм-группы.

Скриншот из социальных сетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о последствиях нового массированного обстрела 30 июля.