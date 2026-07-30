Секретный винт в бачке: как отрегулировать поплавок за 2 минуты и сохранить сотни литров в месяц

Как отрегулировать уровень воды в бачке унитаза

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Правильный уровень воды в сливном бачке унитаза является залогом его эффективной и экономной работы. Если воды слишком много – она зря уходит в канализацию. Если мало – смыв становится слабым и не справляется со своей задачей.

"Телеграф" расскажет, как самостоятельно отрегулировать уровень воды в бачке унитаза, чтобы не переплачивать за лишнюю воду в нем. Следует отметить, что для начала нужно определить, какой именно тип механизма установлен в бачке.

Как устроен бачок унитаза?

Внутри бачка находится сливной механизм и наливной механизм (запорный клапан с поплавком). Именно поплавок отвечает за уровень воды. В современных бачках он может быть:

на рычаге сбоку (пластиковый поплавок на длинной спице);

на вертикальной направляющей (скользит вверх-вниз вдоль штока);

Как отрегулировать уровень воды

Откройте крышку бачка. Обычно она просто снимается. В некоторых моделях с кнопкой смыва открывается крышка (поворотом декоративной кнопки против часовой стрелки).

Осмотрите механизм поплавка. Определите, какой тип поплавка установлен. Это поможет выбрать правильный способ регулировки.

Регулировка для поплавка на рычаге (классический механизм)

Найдите винт или пластиковый зажим на металлическом или пластиковом рычаге. Поверните винт:

По часовой стрелке уровень воды снижается;

стрелке уровень воды снижается; Против часовой – повышается.

– повышается. Если винта нет – просто слегка согните рычаг вниз или вверх (если это допустимо конструкцией).

Классический механизм с поплавком на рычаге

Регулировка вертикального поплавка (новый тип)

На боковой части поплавка ищите зажим или регулировочный винт. Отожмите зажим и сдвиньте поплавок:

Вверх – больше воды;

– больше воды; Вниз – меньше воды.

Отпустите зажим. Зафиксируйте положение.

Механизм с вертикальным поплавком

Проверка

Закройте крышку.

Слейте воду.

Посмотрите, где останавливается уровень: он должен быть примерно на 1-2 см ниже переливной трубки (вертикальная трубка внутри бачка).

Если необходимо, повторите регулировку.

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