Имеется целый арсенал: чем Украина может "угомонить" аятолл в случае атаки Ирана (инфографика)
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У ВСУ есть несколько "козырей" в рукавах
На фоне угроз и заявлений Ирана в адрес Украины в Верховной Раде сделали громкое заявление. В парламенте заверяют, что у нашей страны имеются возможности для ответного удара в случае потенциальной ракетной атаки с Ближнего Востока.
Соответствующее заявление прозвучало от секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
"Я надеюсь, что до этого не дойдет (до ракетной атаки по Украине — Ред.). Но, если Иран придет к этому, то у нас есть средства, которые по дальности полета позволяют нам дать ответ", — сказал нардеп.
Какое украинское оружие достанет до Ирана
Прежде всего стоит отметить, что прямое расстояние от подконтрольных Украине территорий до северных границ Ирана составляет примерно 1300–1500 км, а до Тегерана или объектов в глубине страны — около 1800–2200 км.
Нейросеть Gemini проанализировала, что исходя из этого, претендентами на "длинную руку возмездия" Украины в случае потенциально эскалации могут стать:
Дроны
"Лютый" — один из самых известных дальнобойных дронов, разработанный предприятием "Антонов". Заявленная дальность превышает 1000-1500 км, а по сообщениям, модификации способны преодолевать до 2000 км.
"FP-1" — дальнобойный дрон производства украинской компании Fire Point. Его заявленная дальность полета в самой "свежей" модификации (с подвесными топливными баками) достигает 3000 км.
Дроны на базе легкомоторной авиации (например, Aeroprakt A-22/E-300/"Ниндзя") — переоборудованные легкомоторные самолеты в дроны-камикадзе. Уже использовались, для поражения целей на расстоянии свыше 1800-2000 км (в частности, при атаках на объекты в Татарстане и Башкортостане).
Ракетное вооружение
"Фламинго" — крылатая ракета производства Fire Point с заявленной дальностью более 3000 км и боевой частью около 1150 кг.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, куда долетят обещанные Зеленским дроны.