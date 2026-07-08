Є прорив у захисті неба: що відомо про перші результати саміту НАТО в Анкарі

Міністр розповів про проміжні результати зустрічей

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що з боку партнерів є конкретні рішення щодо посилення спроможностей української ППО та захисту українського неба. Також він розповів про важливі зустрічі та рішення на саміті НАТО в Анкарі.

Про захист від ракет

Про це глава МЗС сказав на брифінгу на саміті НАТО в Анкарі, передає кореспондентка "Телеграфа". Він розповів також, що в Україні розробляються технічні рішення для захисту від балістичних ракет.

"Пріоритет ППО. І я можу поділитися своїм враженням, що всі це розуміють, але не просто у висловленні солідарності словами, а вже є конкретні рішення щодо посилення наших ППО спроможностей, наших антибалістичних спроможностей й щодо закриття українського неба", — зазначив Сибіга.

Він додав, що деякі країни, зокрема у Європі, мають на своїх складах антибалістичні ракети. Україна веде діалог та шукає підхід до кожної з цих країн.

"У нас є країни-лобісти, які допомагають нам працювати в третіх країнах, і ми за це вдячні. Мова йде про групи підтримки, групи адвокатування досягнення конкретних результатів щодо посилення антибалістичних спроможностей з боку наших найближчих союзників. Я переконаний, що ці рішення будуть", — розповів міністр.

Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Робота над українськими рішеннями для захисту від балістики

Ще один напрямок – це вирощування українських спроможностей у виробленні антибалістичних засобів. За словами Сибіги, є розуміння, як просуватися на цьому треку. Відбулися розмови президента України Володимира Зеленського з лідерами країн, які можуть пришвидшити процес, або забезпечити необхідні елементи для його фіналізації.

"Зараз я кажу саме про створення системи протиповітряної оборони в Україні з антибалістичними спроможностями", — уточнив Сибіга.

Про зустріч Мадяра та Зеленського

Напередодні відбулося коротке спілкування президента України з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. У перспективі можлива зустріч двох лідерів. За словами Сибіги, в цій зустрічі зацікавлені обидві сторони. Дата та місце обговорюватиметься на двосторонній основі.

Про засідання РУН (Рада Україна НАТО)

За словами глави МЗС, воно почалося з сильного виступу держсекретаря США Марко Рубіо, який задав тон всім наступним виступам. Зокрема йшлося про необхідність підтримки України напередодні зими та про реальну ситуацію на полі бою.

"Тут практично всі оцінки зводяться до спільного знаменника, що Україна стабілізувала фронт та досягає успіхів. Україна ефективно застосовує симетричні операції, які суттєво зміцнюють нашу переговорну позицію", — сказав Сибіга.

Він додав, що все більш очевидним стає, що війна для глави Росії Володимира Путіна не лише пішла не за планом, але й веде його країну до колапсу. Путін має шанс уникнути його, погодившись на пропозиції України та її союзників щодо закінчення війни.

За словами Сибіги, посилення переговорних спроможностей Києва підштовхує Росію до серйозних переговорів. Війна вже прийшла на їхню територію. Україна вже позбавила Росію дуже багатьох переваг, які вона мала на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Про важливі зустрічі та допомогу Україні

Сибіга зазначив, що заплановано зустріч з президентом Південної Кореї. Він підтвердив надання Україні пакету допомоги у розмірі 100 млн доларів.

Президент Зеленський провів вже близько 20 надзвичайно результативних зустрічей. Деякі результати вже озвучуються, однак Сибіга очікує що попереду чергові затвердження внесків та пакетів допомоги.

Про відносини Польщі та України

"Тепер щодо польського треку. Ми неодноразово заявляли, що ми готові і зацікавлені у продовженні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини, я особисто переконаний. Ми потребуємо один одного з міркувань безпеки, з міркувань нашого спільного майбутнього в Європейському Союзі. Дипломатичні канали залишаються відкритими", — наголосив глава МЗС.

Він додав, що спілкувався з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Сибіга наголосив, що необхідно застосовувати всі дипломатичні можливості, щоб нормалізувати відносини між країнами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Валерій Залужний, посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ у великій статті проаналізував ситуацію, яка зараз склалася у війні. Вона є своєрідним холодним душем для тих, хто на тлі успіхів ЗСУ вже почав говорити, що "Росія програла війну".