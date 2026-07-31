Мужчина справлял нужду в лифте и подъезде: его наказание оказалось до смеха копеечным

Нарушитель не реагировал на замечания соседей

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В Одессе мужчина получил наказание за то, что справлял нужду в подъезде. Однако штраф оказался меньшим в несколько раз, чем судебный сбор.

Соответствующее постановление появилось в Едином реестре судебных решений. Согласно документу, 24 июля житель одной из многоэтажек справлял свои природные потребности прямо в лифте и подъезде дома, а на замечания соседей никак не реагировал.

О произошедшем стало известно правоохранителям, а позже дело было передано в суд, на который мужчина не явился, но признал свою вину в письменном виде. Слуги Фемиды признали нарушителя виновным и назначили ему штраф в размере 119 гривен.

"Справлял естественные потребности в помещении дома, а именно в лифте и подъезде, на замечания соседей не реагировал, чем нарушил общественный порядок и покой граждан", — цитата из постановления.

Решение суда

Примечательно, что судебный сбор, который мужчине пришлось уплатить дополнительно, оказался почти в 5,5 раза больше самого штрафа — 665,60 грн.

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