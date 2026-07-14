Свириденко ушла. 5 ее главных провалов и 5 достижений на должности премьера

Ее Кабмин упрекают в низкой политической самостоятельности

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Верховная Рада Украины поддержала заявление об увольнении премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Решение поддержали 258 народных депутатов.

"Телеграф" решил вспомнить главные достижения и провалы Свириденко на этом посту. Она возглавила правительство почти год назад – 17 июля 2025 года. До этого Свириденко занимала должность первого вице-премьер-министра и министра экономики.

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

5 достижений Свириденко за год премьерства

1. Сохранение макрофинансовой стабильности. Несмотря на военные вызовы, правительству удалось избежать бюджетного кризиса и обеспечить бесперебойное финансирование государственных расходов.

2. Сотрудничество с западными партнерами. Правительство смогло сохранить и в некоторых сферах приумножить финансовую поддержку Украины.

3. Ускорение оборонных закупок и поддержание производства оружия. Это было одним из приоритетов правительства и дало результаты.

4. Продвижение реформ для евроинтеграции. За время премьерства Свириденко Украина выполнила часть обязательств по пути вступления в ЕС.

5. Дерегулирование и цифровизация некоторых государственных услуг. Правительство продолжило курс на упрощение работы бизнеса.

5 провалов Свириденко в должности премьер-министра

1. Низкая политическая самостоятельность. Критики обвиняют премьера в том, что ключевые решения принимались в Офисе президента, а Кабмин имел очень ограниченное влияние.

2. Недостаточный уровень борьбы с коррупционными рисками. За время работы правительства Свириденко было несколько резонансных антикоррупционных скандалов, что отрицательно сказывалось на его репутации.

3. Медленный темп приватизации и привлечения крупных инвестиций. Ожидания бизнеса на этот счет не оправдались.

4. Кадровые проблемы в правительстве. Доверие к Кабмину было подорвано частыми перестановками и нехваткой сильных управленцев.

5. Низкая узнаваемость и кризис доверия. Результаты работы правительства остались малопонятными для рядовых украинцев. Далеко не все даже вспомнят лицо Свириденко, не говоря уже о понимании того, что она сделала для страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда может пойти Свириденко после отставки. По предварительным данным, она отклонила предложение возглавить посольство Украины в США.