Пытался попасть в политику и ведет бизнес: что известно о муже министра экономики Свириденко
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Муж министра пытался попасть в политику
Юлия Свириденко с 2021 года занимает должность министерства экономики Украины. В последнее время в кулуарах говорят, что именно она может стать новым премьер-министром, заменив Дениса Шмыгаля. А вот муж политика является непубличной личностью и не дает интервью.
"Телеграф" расскажет о муже министра экономики и чем он занимается.
Что известно о муже Юлии Свириденко
Сергей Дерлеменко родился в Черниговской области. Сейчас мужчине 46 лет, и он занимается предпринимательской деятельностью. Дерлеменко руководил компанией ООО "ДИТЕЛ", работающей в направлении строительства, ремонта и обслуживания сетей связи. В настоящее время Дерлеменко работает в ООО "ДКС-ГРУПП", которое занимается сертификацией систем управления в Украине.
В прошлом муж Свириденко баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Самопомощь". Однако ему не удалось попасть в госорган. Вместе с Юлией Сергей воспитывает дочь Софию. Любимым занятием Дерлеменко является бег. Предприниматель неоднократно участвовал в спортивных марафонах.
После начала полномасштабной войны России против Украины Дерлеменко редко публикует что-то в соцсетях. Он распостранял несколько сообщений своей супруги Юлии Свириденко. На последней фотографии в фейсбуке Сергей показал себя в военной одежде. Возможно, он проходит военную службу, но об этом ничего не известно. Похоже, мужчина выбирает частную жизнь вместо излишнего внимания и дополнительных вопросов.
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