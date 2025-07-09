Пытался попасть в политику и ведет бизнес: что известно о муже министра экономики Свириденко

Муж министра пытался попасть в политику

Юлия Свириденко с 2021 года занимает должность министерства экономики Украины. В последнее время в кулуарах говорят, что именно она может стать новым премьер-министром, заменив Дениса Шмыгаля. А вот муж политика является непубличной личностью и не дает интервью.

"Телеграф" расскажет о муже министра экономики и чем он занимается.

Что известно о муже Юлии Свириденко

Сергей Дерлеменко родился в Черниговской области. Сейчас мужчине 46 лет, и он занимается предпринимательской деятельностью. Дерлеменко руководил компанией ООО "ДИТЕЛ", работающей в направлении строительства, ремонта и обслуживания сетей связи. В настоящее время Дерлеменко работает в ООО "ДКС-ГРУПП", которое занимается сертификацией систем управления в Украине.

Мужу Свириденко сейчас 46 лет, фото с его страницы в фейсбуке

Дерлеменко занимается бизнесом, фото с его страницы в фейсбуке

Дерлеменко в ООО "ДКС-ГРУПП", фото с его страницы в фейсбуке

В прошлом муж Свириденко баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Самопомощь". Однако ему не удалось попасть в госорган. Вместе с Юлией Сергей воспитывает дочь Софию. Любимым занятием Дерлеменко является бег. Предприниматель неоднократно участвовал в спортивных марафонах.

Муж Свириденко занимается бегом, фото с его страницы в фейсбуке

Муж Свириденко принимал участие в спортмарафонах, фото с его страницы в фейсбуке

После начала полномасштабной войны России против Украины Дерлеменко редко публикует что-то в соцсетях. Он распостранял несколько сообщений своей супруги Юлии Свириденко. На последней фотографии в фейсбуке Сергей показал себя в военной одежде. Возможно, он проходит военную службу, но об этом ничего не известно. Похоже, мужчина выбирает частную жизнь вместо излишнего внимания и дополнительных вопросов.

Дерлеменко показывался в военной форме, фото с его страницы в фейсбуке

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