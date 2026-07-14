Свириденко пішла. 5 її головних провалів та 5 досягнень на посаді прем'єрки

Її Кабміну закидають низьку політичну самостійність

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Верховна Рада України підтримала заяву на звільнення прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко. Рішення підтримали 258 народних депутатів.

"Телеграф" вирішив пригадати головні досягнення та провали Свириденко на цій посаді. Вона очолила уряд майже рік тому — 17 липня 2025 року. До цього Свириденко обіймала посаду першої віцепрем'єр-міністерки та міністерки економіки.

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

5 досягнень Свириденко за рік прем'єрства

1. Збереження макрофінансової стабільності. Попри воєнні виклики уряду вдалося уникнути бюджетної кризи та забезпечити безперебійне фінансування державних видатків.

2. Співпраця з західними партнерами. Уряд зміг зберегти та в деяких сферах примножити фінансову підтримку України.

3. Прискорення оборонних закупівель і підтримки виробництва зброї. Це було одним з пріоритетів уряду і це дало результати.

4. Просування реформ для євроінтеграції. За час прем'єрства Свириденко Україна виконала частину зобов'язань на шляху вступу в ЄС.

5. Дерегуляція та цифровізація деяких державних послуг. Уряд продовжив курс на спрощення роботи бізнесу.

5 провалів Свириденко на посаді прем'єр-міністра

1. Низька політична самостійність. Критики закидають прем'єрці, що ключові рішення ухвалювалися в Офісі президента, а Кабмін мав дуже обмежений вплив.

2. Недостатній рівень боротьби з корупційними ризиками. За час роботи уряду Свириденко було кілька резонансних антикорупційних скандалів, що негативно впливало на його репутацію.

3. Повільний темп приватизації та залучення великих інвестицій. Очікування бізнесу щодо цього не справдилися.

4. Кадрові проблеми в уряді. Довіру до Кабміну було підірвано частими перестановками та нестачею сильних управлінців.

5. Низька впізнаваність і криза довіри. Результати роботи її уряду залишилися малозрозумілими для пересічних українців. Далеко не всі навіть згадають обличчя Свириденко, не кажучи вже про розуміння того, що вона зробила для країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди може піти Свириденко після відставки. За попередніми даними, вона відхилила пропозицію очолити посольство України у США.