Сбежал за 10 дней до ареста: что известно о выехавшем в Польшу подрядчике "Львовтеплоэнерго"

Либо его кто-то предупредил, либо он человек невероятного везения

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Директор ООО "Кавер Энерджи Плюс" Юрий Доманский 14 июня выехал в Польшу через пункт пропуска "Краковец". Это произошло всего за десять дней до того, как суд выдал санкцию на его арест.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Человек Садового или просто "счастливчик"? Подрядчик на 1,1 млрд сбежал из Украины перед арестом

За последние годы компания Юрия Доманского, совладелицей которой является его 63-летняя мать, получила более 1,1 млрд. грн. на государственных тендерах. При этом более 527 млн грн из этой суммы поступило от КП "Львовтеплоэнерго", которое подчинено мэру Львова Андрею Садовому.

Юрий Доманский сбежал за 10 дней до ареста. Инфографика "Телеграфа"

Следствие подозревает "Кавер Энерджи Плюс" в отмывании 125,1 млн грн путем завышения стоимости и объемов работ в отчетности. Вырученные деньги оперативно выводились на счета сети фиктивных фирм, оформленных на подставных лиц ("дропов"), в том числе на гражданку Узбекистана Мархабу Халилову, на которую записано около 70 компаний.

Несмотря на сомнительную репутацию подрядчика, глава "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец лично рекомендовал фирму как "надежную". Его заместитель Валентин Вольский подписывал многомиллионные контракты, которые сейчас фигурируют в уголовном производстве.

Наибольший договор на 470,6 млн. грн касался документации для установки когенерационных установок. Госаудитслужба уже обнаружила там нарушения.

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