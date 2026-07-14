Куда Свириденко уйдет после отставки: названы 5 вариантов

Среди вариантов – Офис президента, правительство, инвестиции и международные переговоры.

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предварительно не приняла предложение возглавить посольство Украины в США. Пока официальной информации об отказе нет.

Источники "Суспильного" в политических кругах сообщают, что она не рассматривает для себя такую возможность. "Телеграф" спросил у трех программ искусственного интеллекта Gemini, ChatGPT и Claude, какие должности может получить Свириденко:

Уполномоченный (координатор) по вопросам стратегического партнерства с США или ЕС Руководство направлением восстановления и привлечения инвестиций Работа в Офисе президента (советница Зеленского, заместитель руководителя ОП) Работа в профильных координационных советах и госструктурах по коммуникациям с бизнесом, инвестпроектам, в наблюдательных советах. Должность в новом правительстве (вице-премьер, министерша экономического блока).

Работа с ключевым партнером – не только быть послом

По мнению Gemini, Свириденко может работать не только послом в США — предложение президента "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером" может относиться к новой или специальной должности. В частности, это может быть уполномочено по вопросам стратегического партнерства с США или Европой или руководство направлением восстановления и привлечения инвестиций, например в международном фонде. ИИ отмечает, что у Свириденко есть опыт работы с международными донорами и макрофинансовой помощью.

Другое направление, учитывающее ее предыдущий опыт, — возвращение в Офис Президента на должность советницы Зеленского или заместителя руководителя ОП. И третий вариант, который видит Gemini, — работа над взаимодействием между государством и бизнесом, внутренними инвестициями, в наблюдательных советах госкомпаний или в патронате над оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

Куда пойдет работать Юлия Свириденко, версия от Gemini/ "Телеграф"

Возвращение в ОП в приоритете

По мнению ChatGPT, возвращение в Офис Президента – наиболее вероятный вариант. Она имеет опыт на позиции заместителя главы ОП. Другие варианты частично совпадают с предложениями Gemini, в частности, это работа в экономической сфере по международному сотрудничеству, восстановлению Украины или инвестиций, или специальные правительственные миссии, связанные не только с экономикой, но и европейской интеграцией Украины.

Куда пойдет работать Юлия Свириденко, версия от ChatGPT/ "Телеграф"

Из правительства не уйдет

По оценке Claude, очевидным направлением для Свириденко может стать должность в новом правительстве. Она может быть вице-премьером или возглавить министерство экономического/финансового направления. Логичным также кажется возвращение в Офис Президента, работа спецпредставителем по работе с другой страной и роль в переговорах по инвестициям, восстановлению и т.д.

Куда пойдет работать Юлия Свириденко, версия от Claude/ "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может возглавить правительство после Свириденко. Называют четырех кандидатов на должность премьера.