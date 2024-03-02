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Двухзонный счетчик "день-ночь": как правильно снять показатели за электроэнергию

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Счетчик за свет Новость обновлена 02 марта 2024, 20:17
Счетчик за свет. Фото Открытые источники

Некоторые цифры и нули не нужно передавать

Счетчики электроэнергии бывают разных видов, иногда потребителям самостоятельно необходимо передавать показатели прибора в облэнерго. Владельцы двухтарифных счетчиков должны помнить, что они отображают данные по текущему времени, дате, количеству потребленной электроэнергии в целом, и по "ночному" и "дневному" тарифу отдельно.

То есть потребителю необходимо отдельно фиксировать показатели по каждой зоне "день" и "ночь". Об этом говорится на сайте Yasno.

Если установлен двухтарифный счетчик, потребление электроэнергии происходит в двух зонах:

  • с 7:00 до 23:00 – "день";
  • с 23:00 до 7:00 – "ночь";

Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения "день" и "ночь", которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначаются следующим образом:

  • NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ночь" — "Т12" ("Т2");
  • GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";
  • СТК: "день" – "Е1", "ночь" – "Е2".

Поэтапная инструкция снятия показаний двухзонного счетчика:

  • для переключения значения нажать кнопку "Ввод";
  • переключить табло на тариф "день" (Т11), просмотреть и записать показатели;
  • переключить табло на тариф "Ночь" (Т12), просмотреть и записать показатели.

Заметим, что при снятии показаний счетчика необходимо писать только цифры до запятой (черного цвета), указывающие на целые киловатт-часы. Цифры после запятой и нули писать не нужно.

Среднесуточный показатель не следует фиксировать, поскольку его рассчитает поставщик услуг с учетом соответствующих коэффициентов.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выбрать счетчик для света, чтобы сэкономить средства.

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#Электроэнергия #День #Показатель #Счетчик #Ніч