Двухзонный счетчик "день-ночь": как правильно снять показатели за электроэнергию

Некоторые цифры и нули не нужно передавать

Счетчики электроэнергии бывают разных видов, иногда потребителям самостоятельно необходимо передавать показатели прибора в облэнерго. Владельцы двухтарифных счетчиков должны помнить, что они отображают данные по текущему времени, дате, количеству потребленной электроэнергии в целом, и по "ночному" и "дневному" тарифу отдельно.

То есть потребителю необходимо отдельно фиксировать показатели по каждой зоне "день" и "ночь". Об этом говорится на сайте Yasno.

Если установлен двухтарифный счетчик, потребление электроэнергии происходит в двух зонах:

с 7:00 до 23:00 – "день";

с 23:00 до 7:00 – "ночь";

Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения "день" и "ночь", которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначаются следующим образом:

NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ночь" — "Т12" ("Т2");

GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК: "день" – "Е1", "ночь" – "Е2".

Поэтапная инструкция снятия показаний двухзонного счетчика:

для переключения значения нажать кнопку "Ввод";

переключить табло на тариф "день" (Т11), просмотреть и записать показатели;

переключить табло на тариф "Ночь" (Т12), просмотреть и записать показатели.

Заметим, что при снятии показаний счетчика необходимо писать только цифры до запятой (черного цвета), указывающие на целые киловатт-часы. Цифры после запятой и нули писать не нужно.

Среднесуточный показатель не следует фиксировать, поскольку его рассчитает поставщик услуг с учетом соответствующих коэффициентов.

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