Минимум две статьи: юристы об истории со смертью жены военного в Киеве

Юристы говорят, что в действиях врачей есть признаки состава преступления

История с преждевременной смертью жены военнослужащего, пытавшейся получить помощь у столичных врачей из-за резкого ухудшения здоровья, вызвала резонанс. Юристы, специализирующиеся на медицинском праве, изучили материалы, предоставленные мужчиной умершей женщины, и пришли к предварительному выводу: медицинские работники пренебрегли своими обязанностями на всех этапах истории. Конечно, доказательство их вины – дело правоохранительных органов, которые должны тщательно разобраться в ситуации и принять меры, чтобы подобные вопиющие случаи не повторялись.

Несколько недель назад, как сообщал "Телеграф", 28-летняя Екатерина Иванчук стала жаловаться родным на плохое самочувствие – одышку, сильное сердцебиение, боль за грудной клеткой. После визита в частную клинику и проведение электрокардиографии и УЗИ сердца молодая женщина прислушалась к советам врача, который увидел нетипичную картину для ее возраста, и вызвала скорую. Но в клинической больнице №15 Подольского района. Киева не увидели оснований для госпитализации Екатерины и посоветовали обратиться к семейному врачу (специалист, с которым женщина имела декларацию уволился, а на заключение новой не имела сил из-за своего состояния – Авт. ), эндокринолога и сдать анализы. Но продолжить обследование жительница столицы не успела, ее состояние еще ухудшилось. Бригада экстренной помощи, приехавшая на второй за несколько дней вызов в Екатерину, решила, что таблеток будет достаточно и оставила женщину дома. Через несколько часов она умерла.

Добиться справедливости и выяснить, почему медики оставили жену без должной помощи, пытается ее муж Алексей, являющийся инженером БПЛА и находящийся на передовой. Конечно, разобраться своими силами в законодательных аспектах военному крайне сложно. По просьбе нашего издания прокомментировали события, предшествовавшие преждевременной смерти молодой женщины – Анастасия Сербина и Наталья Гуторова – юридические эксперты БО "100%Жизнь".

По словам Анастасии и Натальи, на основе анализа информации, предоставленной родными Екатерины, можно сделать предварительный вывод : в действиях медицинского персонала (медицинского учреждения, которое осуществляло прием и отправляло домой, быстрого и медицинского учреждения стационарного типа, куда привезли для госпитализации) усматриваются признаки различных составов преступления. В частности, в действиях ВСЕХ медицинских работников усматривается ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия в виде смерти больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Это деяние карается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительными работами сроком до двух лет, либо ограничением свободы сроком до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Для предоставления правовой оценки поведения медицинских работников как преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины, важно, отмечают эксперты, получить ответы на два основных вопроса. Во-первых, имело ли место неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинскими работниками, за помощью к которым обращалась потерпевшая, профессиональных обязанностей, которые они были обязаны и имели возможность выполнить для того, чтобы предотвратить наступление смерти пациентки. Для этого нужно провести обстоятельный анализ медицинской документации по обращению за помощью на каждом этапе и медицинских протоколов. Доказательствами могут стать сообщения потерпевшей, в том числе голосовые, в которых она описывает поведение медицинских работников, показания свидетелей и т.п.

И второй вопрос: что именно было причиной смерти (согласно выводу – острая сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца) и была ли возможность предотвратить такие последствия, если бы медицинские работники, к которым обращалась пациентка, должным образом выполнили возложенные на них профессиональные обязанности (вопрос ставится перед судебно-медицинской экспертизой).

- Предварительный анализ представленных материалов свидетельствует, что ненадлежащее исполнение служебных обязанностей медицинскими работниками имело место фактически при каждом обращении пациентки за медицинской помощью, о которых сообщает ее муж, — отмечают эксперты. – Тот факт, что причиной смерти определена именно сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца, как и доказательства того, что именно на боли в сердце были жалобы со стороны пациентки, дает основание, как минимум, для основательной проверки факта, совершили ли медицинские работники все действия, которые они должны были предотвратить. при оказании ей надлежащей правовой помощи.

Следует отметить, что действующее уголовное законодательство Украины относится достаточно лояльно к медикам, совершившим медицинскую халатность. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 140 УК Украины относится к нетяжким преступлениям (ч. 4 ст. 12 УК Украины). Согласно ч. 3 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности за это преступление в связи с истечением сроков давности, если с момента его совершения прошло 3 года (п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины). Учитывая, что досудебное следствие и судебное разбирательство в отношении этих преступлений, как правило, являются длительными, значительное количество уголовных производств по ч. 1 ст. 140 УК закрывается в связи с истечением сроков давности.

Еще одной проблемой является сложность доказывания вины медицинских работников в совершении медицинской халатности. Судебно-медицинская экспертиза, от заключения которой в значительной степени зависит доказательство наличия или отсутствия вины, проводится исключительно государственными специализированными учреждениями, которые, как и большинство медицинских учреждений, относятся к ведению Министерства здравоохранения Украины.

К сожалению, в Украине по объективным и субъективным причинам защита прав потерпевших при совершении медицинской халатности является чрезвычайно сложной, она фактически полагается на самого потерпевшего (в случае смерти человека таким потерпевшим признается один из числа близких родственников или членов семьи). Для успешной защиты своих прав человек в такой ситуации нуждается в квалифицированной юридической помощи, потому что защита интересов потерпевшего сложна, требует много сил и времени. Как свидетельствует практика, значительное количество потерпевших на определенных этапах прекращает борьбу за справедливость из-за уговоров врачей и чувства жалости к ним, нежелания тратить огромное количество времени, а иногда и денег на правовую помощь и тому подобное, – отмечают эксперты.

Также Анастасия и Наталья отмечают, что в случае со стационарным лечебным учреждением, куда Екатерину привезла скорая, ей фактически отказали в госпитализации. Соответственно имело место неоказание помощи больному медицинским работником, ответственность за которое предусмотрено ч. 2 ст. 139 УК Украины. А именно неоказание без уважительных причин помощи больному медицинским работником, который обязан, согласно установленным правилам, оказать такую помощь, если ему заведомо известно, что это может иметь тяжелые последствия для больного, повлекшего смерть больного. Это деяние карается ограничением свободы сроком до четырех лет или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Итак, для того чтобы добиться справедливости эксперты советуют мужу Екатерины обратиться в полицию с письменным уведомлением об уголовных правонарушениях в действиях медицинского персонала всех учреждений, к которым обращалась умершая по ч. 2 ст. 139 и ч. 1 ст. 140 УК Украины. На основании этого его должны признать потерпевшим, а правоохранители в рамках расследования уголовного производства должны обеспечить проведенные судебно-медицинские экспертизы причины смерти и соответствия действий медицинского персонала медицинским протоколам согласно имеющейся картине течения болезни; истребование доказательств: журнала регистрации больных, журнала регистрации вызовов быстрой, консультативных выводов и другой медицинской документации.

Также муж Катерины, как и родные других пациентов, пострадавших от халатности врачей, имеют право самостоятельно обращаться непосредственно в медицинские учреждения с запросами и собирать доказательства. Не лишним в таких случаях будет и публичная огласка ситуации.

Ранее "Телеграф" писал, что восемнадцать пациентов потеряли зрение из-за халатности врачей. В Тернопольской области будут судить офтальмологов.