Россия атаковала Днепропетровщину: в городе громкие взрывы

Вечером 17 марта Россия атаковала Днепропетровщину шахедами. По состоянию на 21:13 в области объявлена воздушная тревога из-за атаки шахедов.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" из Каменского, в городе слышали громкие взрывы. "Облако шахедов проходит мимо/над Каменское. В области от 22 до 30 шахедообразных. Есть настоящие шахеды, есть так называемые пародии/клоны", — говорят в мониторинговых группах.