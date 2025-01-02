Минимальный призывной возраст 25, но могут ли призвать раньше

На военную службу призывают мужчин от 25 лет, но есть исключения, когда лицо могут мобилизовать до достижения этого возраста

В Украине продолжается военное положение, во время которого военнообязанные граждане получают повестки. Минимальный призывной возраст мужчины это 25 лет, однако при определенных обстоятельствах на военную службу могут призвать раньше.

Юристы Бесплатной юридической помощи в комментарии "Фактам ICTV" пояснили, что согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который вступил в силу 18 мая 2024 года, мобилизационный возраст с 27 было снижено до 25 лет.

Лица, не достигшие 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, являются призывниками. Такие мужчины могут мобилизоваться только по собственному желанию.

В то же время, есть случаи, когда мужчину до 25 лет могут призвать на военную службу. Это касается:

мужчин, прошедших срочную службу в мирное время;

мужчин, окончивших высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получивших военно-учетную специальность;

лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный".

Напомним, ранее Телеграф писал, что грозит мужчине, который игнорирует повестку в 2025 году.