Кто на кого надавит? ИИ смоделировал диалог между Путиным и Трампом 18 марта

Искусственный интеллект считает, что Трамп будет говорить энергично и уверенно, а Путин сдержаннее

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта. Беседа будет завязана на обсуждении временного перемирия России с Украиной на 30 суток.

Телеграф решил спросить у искусственного интеллекта GPT 4.5, каким может быть диалог. Он считает, что Трамп будет говорить энергично и уверенно, а Путин более сдержанно и дипломатично.

Важно подчеркнуть, что смоделированный диалог — только мнение ИИ, и это не означает, что разговор будет идти именно в таком направлении и в таких тонах от обеих сторон.

Так, в полученном ответе говорится, что американский лидер может сказать своему коллеге, что сейчас есть шанс сделать одно из лучших соглашений за последние десятилетия. Однако Путин в свою очередь заявит, что ситуация "сложнее, чем просто объявление перемирия", а России необходимы четкие гарантии нейтралитета Украины и ее невступления в НАТО.

На это Трамп предложит двигаться постепенно и попросит все же дать этот 30-дневный период. Его собеседник может и дальше стоять на своем и требовать гарантий, что Украина не будет использовать до 30 суток, чтобы усилить свои позиции.

ИИ считает, что дальше Трамп попытается убедить Путина, что если тот согласится, он может повлиять на партнеров в Европе, чтобы те облегчили санкции против России. На это российский президент скажет, что еще один важный момент — это вопрос контроля над энергетическими объектами. Ему нужно, чтобы США повлияли на позицию НАТО по отношению к Украине.

Дальше Трамп уже ответит резко сказал, что якобы НАТО сейчас не будет ставить ракеты на границе с Россией, а он сам лично сделает так, чтобы этот вопрос не стоял на повестке дня.

После этого якобы Путин скажет, что он согласен за предложение о перемирии. При этом он заявляет, что для РФ важно, чтобы Украина не использовала этот период для перегруппировки украинских войск.

Трамп снова будет пытаться убедить Путина, что сам готов взять под контроль этот вопрос. Далее российский президент скажет, что РФ готова рассмотреть контроль над некоторыми стратегическими энергетическими объектами. Но в то же время Путин заявит, что Россия ждет от Трампа конкретных шагов в отношении НАТО.

Американский президент назовет это первым шагом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал еще о том, что ИИ предусмотрел три сценария итогов беседы Путина и Трампа.