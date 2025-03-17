Европа "трезвеет" из-за Трампа. Как Европарламент показал укрепление курса на поддержку Украины

Проукраинские настроения в Европе растут

Перспектива оказаться в незавидной роли аутсайдеров после сближения Дональда Трампа и Владимира Путина меняет общественные настроения в странах Европы. Голосование народных избранников в Европарламенте по украинскому вопросу ярко демонстрирует этот политический сдвиг.

"Телеграф" разбирался, депутаты от каких стран и партий изменили свое отношение к Украине за последние полгода и почему.

Дайте Украине больше самолетов и дальнобойных ракет

12 марта 2025 года Европарламент – законодательный орган Евросоюза — принял резолюцию "О продолжении поддержки Евросоюзом Украины после трех лет агрессивной войны со стороны России". Евродепутаты решительно осудили неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и потребовали полностью вывести российские войска с международно признанной территории нашей страны.

Документ также призывает ЕС воспринять последние события в отношениях между США и Украиной как сигнал к пробуждению и начать активно работать над созданием "коалиции желающих" с единомышленниками из числа партнеров, не входящих в ЕС.

Европарламент также призвал Евросоюз к расширению военной поддержки Украине, включая поставки самолетов, ракет большой дальности и систем ПВО, предусмотрев на эти цели не менее 0,25 % ВВП всех государств-членов ЕС.

Резолюция была принята 442 голосами "за", 98 "против" и 126 "воздержавшихся". Шесть месяцев назад, когда депутаты голосовали за разрешение Украине бить западным оружием вглубь России, количество сторонников оказания помощи Украине было меньше – 425 "за", а противников — 131 "против" – значительно больше.

Угроза нового раздела Европы мобилизовала демократов и испугала консерваторов

Причиной роста проукраинских настроений в Европарламенте является осознание реальной угрозы российской экспансии, усиленное сменой внешнеполитических приоритетов США. Возможность нового раздела Европы на сферы влияния США и России мобилизовала сторонников единой и демократической Европы.

Например, парламентская группа праволиберальной Европейской народной партии (PPE) добавила 24 голоса "за" поддержку Украины. Рост произошел за счет сокращения количества воздержавшихся и отсутствующих. Такая же тенденция в лагерях Социал-демократов и Зеленых. Многие из депутатов демократических, либеральных партий, которые ранее колебались, занимали выжидательную позицию по вопросу военной помощи нашей стране, после откровений вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу будущего Европы решили встать на сторону Украины.

Антиевропейские шаги Трампа напугали даже некоторых консерваторов. В марте 2025 года количество евродепутатов из правой парламентской группы Патриоты Европы (PfE), основой которой являются сторонники француженки Марин Ле Пен, голосовавших "против" оказания военной поддержки Украины, сократилось почти вдвое! Уменьшилось количество противников Украины также среди внефракционных депутатов.

Европейские "путинферштееры" сгруппировались, но остались в меньшинстве

Наиболее жесткими противниками Украины остаются евродепутаты ультраправого и ортодоксально-консервативного политического спектра из пропутинской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), орбановской партии "Фидес" и правой итальянской партии "Лига" любителя российского диктатора Маттео Сальвини.

Правые националисты из "Альянса за единство румын" (AUR), обычно занимающие антиукраинскую позицию, 12 марта 2025 года воздержались. Не исключено, что румынские правые, которые входят в парламентскую группу Европейские консерваторы и реформисты (ECR), прислушались к мнению неформального лидера этого объединения премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Только три депутата ECR из 80, где доминируют итальянцы и поляки, в марте 2025 года голосовали против поддержки Украины.

Настораживает консолидация противников Украины среди евродепутатов, представляющих Венгрию и Словакию. Даже шесть евродепутатов-однопартийцев главного венгерского оппозиционера Петера Мадьяра, который яростно критикует Виктора Орбана, не поддержали выделение военной помощи нашей стране.

Предательство Трампа отрезвило европейских политиков

Твердыми сторонниками Украины остаются политики, представляющие скандинавские страны и страны Балтии. В марте 2025 года они не изменили своего отношения к российской агрессии – среди них не было противников продолжения помощи Украине.

Высокий уровень поддержки нашей страны также среди евродепутатов из Хорватии, Нидерландов, Португалии, Словении. Более 70% представителей этих стран в Европарламенте голосовали за продолжение поддержки Украины Евросоюзом.

Поведение президента Трампа после избрания президентом США отрезвило многих правых польских политиков. В сентябре прошлого года часть депутатов из правоконсервативной партии "Право и справедливость" игнорировали голосование по украинскому вопросу. Однако 12 марта 2025 года представители этой партии в Европарламенте почти в полном составе поддержали Украину. А многие польские евродепутаты из националистической партии Конфедерация, которые ранее занимали антиукраинскую позицию, не стали голосовать против резолюции.

Метаморфоза настроений произошла и среди австрийских евродепутатов. В сентябре 2024 года, в разгар внеочередных парламентских выборов в своей стране большинство австрийских евродепутатов из левоцентристских партий не осмелились голосовать "за" военную поддержку Украины. Те же евродепутаты в марте 2025 года, после того, как Трамп показал Европе "кузькину мать", проголосовали "за" поддержку нашей страны.

Обращает на себя внимание голосование политиков, представляющих Румынию. Социал-демократы, входящие в правящую коалицию Румынии, мобилизовали своих депутатов в Европарламенте и все они проголосовали за проукраинскую резолюцию. Румынские левоцентристы, скорей всего, изменили свою позицию по Украине после шока от победы ультраправого популиста Кэлина Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии в ноябре прошлого года.

Оставаться наблюдателем было бы безумием, когда США отворачиваются, а Россия угрожает

Однако наиболее отчетливо политический эффект от внешнеполитического разворота США заметен на примере голосования евродепутатов от Франции. В сентябре прошлого года больше половины французских европарламентариев, в основном правого политического спектра, были против ударов западным оружием в глубь России. Тогда лидер французских правых Марин Ле Пен нещадно критиковала слабеющего президента Франции за его решение предоставить ВСУ ракеты SCALP. В марте 2025 никто (!) из народных избранников, представляющих Францию в Европарламенте, не голосовал против выделения Украине дальнобойных ракет и самолетов. Накануне голосования в Европарламенте 5 марта 2025 вновь набирающий популярность Эмануэль Макрон в своем обращении к нации предупредил французов, что "оставаться наблюдателем было бы безумием", когда США изменили свою позицию в российско-украинской войне, а Россия продолжает наращивать армию, превращаясь в угрозу для Франции и Европы. "Мы вступаем в новую эру", — объяснил он ситуацию в Европе. Результаты голосования евродепутатов за продолжение военной поддержки Украины свидетельствуют — во Франции, как, наверное, и в большинстве стран Европы, сегодня многие согласны с позицией Макрона.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что Евросоюз должен быть развален, а на его обломках создан новый блок с Украиной. Так считает соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова и руководитель Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко.