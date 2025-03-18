Проработать 40 лет, имея 10 тыс грн зарплаты: будет ли достойной пенсия украинки в 2025

Дополнительные годы стажа повышают пенсию

Размер украинской пенсии зависит от стажа, зарплаты и возраста выхода на отдых. Если лицо имеет дополнительные наработанные годы, то его выплата увеличивается, однако существенно ли, разбирался "Телеграф".

Чтобы узнать точный размер пенсионного начисления для украинки в 2025 году, который имеет на 8 лет выше необходимой нормы страхового стажа, мы использовали пенсионный калькулятор. По данным Пенсионного фонда Украины, в текущем году выйти на отдых в 60 можно при наличии не менее 32 лет стажа, в 63 года, если есть не менее 22 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

Поэтому, украинка, которой исполнилось 60 лет в текущем году, имеет 40 лет стажа и ежемесячную зарплату в 10 тысяч гривен, сможет оформить пенсию в 4559 гривен. Сумма была вычислена на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.).

В то же время, если она получала бы такую же зарплату и выходила на отдых в 60 лет, но имела 32 года стажа, то ее пенсия была не выше 3541 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно делать украинцам, чтобы их пенсия росла.