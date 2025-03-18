Могут ли мобилизовать мужчину с шизофренией: психические расстройства, с которыми не призывают

Диагноз следует подтвердить на медкомиссии

Освобождение от мобилизации из-за психических расстройств возможно, если у военнообязанного диагностированы определенные психические или поведенческие нарушения. Если состояние здоровья не позволяет выполнять военные обязанности, мужчина может быть признан непригодным.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, от призыва освобождаются военнообязанные граждане со следующими расстройствами:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипные и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выражены поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Также не могут мобилизовать мужчину, который имеет глубокую и тяжелую умственную отсталость. Когда человек из-за интеллектуальных ограничений не способен выполнять задачи военной службы.

Как подтвердить диагноз

Чтобы получить освобождение от мобилизации, военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). При осмотре комиссия проверяет медицинские документы и подтверждает диагноз. Если психическое расстройство действительно мешает исполнению военных обязанностей, человека снимают с воинского учета.

Напоминаем, что не подлежат призыву мужчины, которые имеют серьезные болезни нервной системы. В частности, речь идет о таких диагнозах:

воспалительные заболевания центральной нервной системы — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепные и внутрипозвоночные абсцессы, быстро прогрессирующие и вызывающие значительные нарушения функций;

прогрессирующие системные атрофии и другие серьезные нарушения – церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, за исключением вегетососудистой.

эпилепсия (при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств).

Также основанием для отсрочки от призыва могут быть быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" писал, берут ли на военную службу с больными суставами или костями. Медицинские выводы должны быть документально подтверждены, ведь именно они являются основой для принятия решения о непригодности к службе.