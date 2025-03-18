Многомиллиардные убытки: как сильно пострадал от войны и санкций российский "Газпром"

При этом в 2023 году "Газпром" заявил о чистой прибыли в размере 695,6 миллиарда рублей

Российский газовый монополист "Газпром" по результатам 2024 года сообщил об огромной сумме чистого убытка. Она составила более 1,076 трлн рублей (12,89 млрд долларов США) из-за санкций и падения продаж газа.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Отмечается, что об убытках "Газпром" сообщил пока только по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); отчитываться за 2024 год по международным стандартам компании придется позже.

В 2023 году "Газпром" заявил о чистой прибыли в размере 695,6 млрд рублей. Однако в 2024 году компания понесла рекордные убытки за последние 20 лет. Главной причиной официально назвали масштабное падение рыночной стоимости акций дочерней компании "Газпром нефть", оказавшейся под санкциями. Также на размер ущерба повлияла потеря газового рынка в Европе и другие факторы.

Отметим, что Россия в феврале лишилась 9% общего нефтяного экспорта по сравнению с январем 2025 года. А из-за американских санкций экспорт нефти "теневым флотом" показал масштабное падение – на 21%, то есть на пятую часть.

Ранее "Телеграф" писал о том, что США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Это решение было принято в качестве рычага давления на РФ в переговорах по урегулированию войны в Украине. Это решение фактически делает невозможным покупку российской нефти европейскими странами без риска попасть под санкции США.