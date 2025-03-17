Курская операция перестала быть козырем Украины на переговорах? Узнайте прогноз военных экспертов

Эксперты о реальном влиянии Курской операции на мирные переговоры

Операция Украины в Курской области может сыграть решающую роль в переговорах. О том, что Курщина станет нашим козырем в переговорах, говорилось не раз.

В частности, корреспондент BBC Пол Адам отметил, что наступление в Курской области летом 2024 года стало неожиданностью как для союзников Киева, так и для Москвы. Россия привлекла около 10 тысяч северокорейских военнослужащих для противодействия украинским силам и постепенно вытесняет их на границу. Пока эта задача почти выполнена.

"Украинские военные думали, что смогут удержать часть Курской области как козырь на переговорах, но, к сожалению, этого не произошло", — заявил старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг.

"Телеграф" решил спросить у военных экспертов, что они думают по вопросу о важности операции в Курской области.

Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего и консультант комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороны, считает так:

"Никто никогда не рассматривал Курскую область как козырную карту для обмена с российскими территориями — ни западные страны, ни США, ни даже РФ никогда не говорила, что ее можно обменять. Только мы себе нафантазировали, что мы ее обменяем. Вопрос: как менять, если другая сторона не хочет? Логично. Поэтому эта операция превратилась из военной исключительно в политическую. Поэтому наши военные держались за эти клочки земли, не понимая, как этим можно было воспользоваться".

По его словам, для контрнаступления в Курской области россияне привлекли бывших узников, вагнеровцев, военных из Буркина-Фасо и Северной Кореи. Поэтому утверждение о перебрасывании войск из других участков фронта он считает некорректным.

Иван Тимочко, участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, рассказал о текущей ситуации в Курщине и ее целесообразности.

"ВСУ как минимум по флангам держат ширину выступления в Курской области, поэтому мы можем дальше утверждать то, что российская армия и дальше воюет на своей территории. Вопрос потенциальных торгов за Курскую область можно обозначить так: говорить о Курщине как о "козыре" на переговорах можно было бы, если бы Украина имела другую позицию относительно этих территорий. В частности, например, определила бы их как оккупированные, внесла бы в территории Украины конституционно (как сделала Россия с нашими землями)".

Он подчеркнул, что Украина официально называет бои на Курщине спецоперацией. "Здесь трудно возразить, что Курщина могла бы быть дополнительным определенным аргументом на время переговоров, но этот вопрос мы могли бы поднимать, если бы украинское правительство озвучивало, что эти территории мы рассматриваем для обмена", — отметил Тимочко.

По его мнению, переговоры с Россией будут формироваться не столько вокруг Курской области, сколько вокруг готовности украинцев продолжать борьбу и поддержку со стороны союзников. "Самое базовое, о чем мы можем говорить: Курская операция уже пошатнула понимание того, что российская территория неприкосновенна. Мы понимаем, что если хотя бы раз произошла экспансия на российскую территорию, то это может повториться. А на переговорный процесс больше будет влиять военно-политическая ситуация в обеих странах", — подчеркивается в заявлении.

Также ранее "Телеграф" писал, почему уволили генерал-майора Красильникова во время отступления из Курской области и что известно о военачальнике. Он сейчас находится в батальоне резерва.