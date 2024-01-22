С днем рождения 1 годик девочке: лучшие пожелания, стихи и открытки

Выберите самые лучшие пожелания для маленькой именинницы

Трудно представить день рождения без поздравлений. Особенно, если это такое особенное событие, как первый день рождения девочки! Наверняка малышка не запомнит этот день. Поэтому поздравить с днем рождения 1 годик девочку стоит не только словами, но и подготовить для нее символичный подарок. Чтобы сделать подарок по-настоящему особенным, к посылке можно добавить поздравительную открытку. Пожелания с днем рождения на 1 годик девочке покажет, как много для вас значит именинница и подарит ей радость даже спустя несколько лет после памятной даты.

Для открытки подойдет пожелание с днем рождения девочке на годик в стихах, но и классическое поздравление в прозе будет уместно. Если вы ищете нужные слова, обратите внимание на подборку, которую составил "Телеграф". Мы собрали лучшие поздравления девочке с днем рождения 1 годик своими словами и в стихах. Вам остается выбрать подходящее и передать имениннице любым удобным способом.

Пожелания с днём рождения девочке 1 годик в прозе

Милая принцесса🥰🌺, тебе сегодня исполнился 1 годик, и я желаю, чтобы ты всегда была такой же красивой, росла здоровенькой 👶и только радовала маму с папой! Пускай окружающий мир будет добр к тебе, открывается с каждым днем с новых положительных сторон и будет ярким🌈, красочным и интересным! Будь счастлива, крошка!

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Тебе 1 годик, крошка🎁! Ты так мила и красива🤩, куколка! Расти всегда здоровенькой, веселой и невероятно счастливой девочкой! Желаю тебе каждый день познавать что-то новенькое и раскрашивать свой маленький мир яркими 🌈красками!

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Поздравляю тебя, маленькая принцесса🌟🎁, с твоим первым годиком. Желаю щебетать так, как щебечет веселая птичка🐣, и смело шагать навстречу своим мечтам, крепко держа маму с папой за руки. Желаю любить, радоваться, удивлять всех вокруг и наполнять каждый день счастливым звонким смехом!

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С днем рождения,🎈🎁🎉 наша ненаглядная малышка! Ты наше солнышко 🌞и наш ангелочек, наше вдохновение и стимул. Желаем тебе расти и озорничать, радовать нас своим смехом и топотом ножек. Пусть все идет своим чередом. Это значит, что мы ничего от тебя не ждем, просто оставайся нашей ласковой и милой девочкой!

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Вот уже прошел целый годик с твоего дня рождения! 🎁🎈Для тебя это целая жизнь, все новое, все познавательное, все такое важное! Пусть жизнь каждый день будет новым🤩🌈 открытием, но приятным и удивительным, которое принесет удачу и радость!💕🎀

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С днем рождения, маленькое чудо! 🎂 Сегодня тебе исполняется 1 годик, и это особенный день! 🌸 Пусть твоя жизнь будет такой же нежной, как мамина любовь 🤱, такой же теплой, как папины объятия 🤗, и такой же яркой, как солнечные лучи ☀️. Расти здоровой, счастливой и веселой! 🎈💖

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Сегодня твой первый день рождения! 🎊 Тебе уже 1 годик, и за это время ты подарила столько счастья и улыбок своим родным! 😊 Пусть впереди будет много радостных открытий 🌟, интересных игр 🎠 и добрых друзей 🧸. Расти здоровой, веселой и любимой! 💕🎀

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Поздравляем с первым годиком! 🥳 Ты уже целый год радуешь родителей своей улыбкой 😍, удивляешь новыми умелками и наполняешь дом счастьем. Пусть впереди у тебя будет только добро, любовь ❤️ и самые волшебные моменты ✨. Будь самой счастливой малышкой! 🎁💖

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Маленькое солнышко, с днем рождения! ☀️ Сегодня тебе 1 годик, и это только начало большого, интересного пути 🚀. Пусть в твоей жизни всегда будет много радости 😊, заботы родных 🤗 и самых добрых чудес 🦄. Расти здоровой, любимой и счастливой! 🎈🎂

Поздравления с днем рождения с 1 годиком девочке в стихах

Вот уже принцессе год,

Быстро время как идёт.

От души вас поздравляем,

А малышке пожелаем:

Пусть растёт у вас счастливой,

Милой, умной и красивой.

Пусть малышка не болеет,

Все невзгоды одолеет.

Пусть подарки получает,

Лишь хорошее пусть знает.

Счастья вам, в семье покой,

А невзгоды — стороной!

***

С днем рождения, малышка!

Вот и первый "юбилей"!

Будь счастливой и веселой,

Будь здорова, не болей!

Радуй маму, радуй папу,

Делай первые шаги!

И с улыбкою по жизни

Смело, весело беги!

***

Вот уже малышке год,

Быстро как она растёт.

От души вас поздравляю!

Доченьке вашей желаю:

Пусть растёт она красивой,

Умной, доброю, счастливой,

Пусть улыбки дарит вам

И идёт вперёд к мечтам!

***

Умница, красавица девочка моя,

Рассказать не в силах, как люблю тебя,

Розовые щечки, носик дорогой,

Целый год мы вместе, милая, с тобой!

Ты расти, родная, радуй всех вокруг,

Знай, что есть на свете самый лучший друг,

Кто тебя не бросит, не предаст вовек,

Это самый близкий в мире человек!

Ножками своими мир весь обойди,

Ты всегда и всюду будешь впереди,

Будь счастливой, дочка, подрастай скорей,

Нет тебя дороже, нет тебя родней!

***

С годиком тебя, малышка,

Ангелочек, шалунишка,

Солнце нежное, цветочек,

Озорной любви комочек!

Ты расти красивой самой

И держи за ручку маму,

Делай первые шаги,

Познавая дивный мир!

Пусть счастливым будет детство,

Чтоб в кроватке по соседству

Жил отряд игрушек разных,

Милых куколок прекрасных!

***

Желаю малышке улыбок и смеха,

Ясного солнышка, море успеха,

Милой, здоровой, красивой расти,

Преграды легко одолеть на пути,

Для мамы и папы быть солнышком ясным,

Самой веселой и самой прекрасной!

***

Малышке — годик, поздравляем!

Как быстро крошечка растет.

Здоровья лапочке желаем,

И Бог ее пусть бережет.

Желаем девочке всегда

Быть умной и красивой,

Пусть будет добрая судьба,

Жизнь — легкой и счастливой.

***

Счастье ваше подрастает,

И малышке ровно год.

От души вас поздравляю,

Пусть она в любви растет!

Чтобы каждый день нес радость,

Чтоб случались чудеса,

Улыбалась и смеялась

Ваша крошка чтоб всегда!

Чтоб здоровьем розовели

Ее пухленькие щечки,

Чтобы утром кашку ела

И спала чтоб крепко ночью!

Открытки с днем рождения девочке на 1 годик

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Ранее "Телеграф" делился красивыми поздравлениями с днем рождения мальчику. В подборке вы сможете найти лучшие пожелания в стихах и прозе.