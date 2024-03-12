Возникают долги за свет в квартире, в которой никто не живет: украинцам объяснили, что с этим делать и как избежать

Долги возникают, в том числе, и по вине потребителей

Если украинцы выехали за границу, то платить за коммуналку нужно все равно. Однако у некоторых украинцев, несмотря на долгое отсутствие, появляются долги, к примеру за свет, которые растут с каждым месяцем.

На портале "Минфин" рассказали, почему, собственно, возникают долги и что делать, чтобы от них избавиться. В энергетических компаниях регулярно говорят о том, что готовы мирно урегулировать спорные моменты, но на практике все оказывается не так просто.

Долги появляются даже в случаях, когда украинцы из-за рубежа регулярно шлют показания, которые не меняются, так как в квартире никто не живет. Но поставщики электроэнергии продолжают выставлять средний довоенный тариф и выставлять долги.

В компании Yasno напомнили, что передавать показатели нужно за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего месяца. В таком случае потребитель будет платить за тот объем электроэнергии, который потребил фактически. Если передать показатели не вовремя, то начисление платы производится по среднесуточному потреблению.

В случае, если в доме никто не живет, но при этом установлен автоматическая система учета электрической энергии (АСКОЭ), то оператор видит, что никто действительно не потребляет электроэнергию. В таком случае в платежке стабильно будет отображаться 0 гривен к оплате.

Если же такой системы в квартире нет, то невозможно наверняка узнать, пользуется ли кто-то электроэнергией. Чтобы не копить долги и не платить за свет, которым никто не пользуется в пустующей квартире, эксперты Yasno дали несколько советов:

отключить в жилом помещении все электроприборы и каждый месяц передавать одни и те же показатели счетчика, которые были зафиксированы последними.

обратиться к оператору системы распределения по временному отключению электропотребления. Услуга по отключению и подключению платная, а чтобы вернуть в квартиру энергоснабжение может понадобиться от 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в сельской местности.

Однако нередко между потребителями и энергетиками возникают споры.

"Индивидуальные бытовые потребители обязаны ежемесячно считывать фактические показатели всех счетчиков, установленных на объекте потребителя, для которых отсутствует возможность дистанционного считывания данных, и предоставлять их до конца третьего календарного дня, следующего за расчетным, соответствующим оператором системы распределения", — отметила и. о. генерального директора – председателя правления ПАО "ПЭЭМ "Центральная энергетическая компания" Анна Коломийчук.

Но некоторые энергетические компании оставляют за собой право начислять потребителям сумму к оплате не на основании показателей счетчиков, а по собственной формуле. Это делается без ведома клиента и часто потребители вынуждены обращаться в контролирующие органы, чтобы отстоять свои права.

Если дом был разрушен, но платежка все равно приходит, то в пресс-службе ДТЭК потребителям советуют связаться с оператором системы распределения. Ему нужно предоставить документ от ГСЧС или органов местного самоуправления о том, что домовладение было разрушено.

Как только оператор получит подтверждение, сразу будет проведена корректировка начисленных объемов электроэнергии и новые данные будут переданы поставщику электроэнергии. Тот откорректирует сумму начислений и выставит правильный счет клиенту.

Если этого не сделать, то ежемесячные начисления по средним показателям продолжатся и долг будет расти.

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