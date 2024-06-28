Подорожания не миновать: какие тарифы планируют повысить уже в этом году

Стоимость света также может измениться

Украинцам не обойти повышение тарифов на отопление и газ в этом году. Ведь Верховная Рада Украины уже рассматривает этот вопрос.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона. По его словам, некоторые депутаты и министерства обсуждают повторное повышение тарифов на электроэнергию.

"ВР серьезно рассматривает возможность поднятия тарифов на газ и отопление уже этой осенью ", — говорит Попенко.

Однако, по его словам, для окончательного повышения цен в парламенте нет достаточного количества голосов. Однако работа в этом направлении ведется.

Также возможность повторного поднятия тарифа на свет оговаривается. И в этот раз некоторые инстанции считают, что электроэнергия должна стоить 7 гривен.

Это же мнение высказал 27 июня и народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк. По его словам, парламент намерен пересматривать это решение в следующем году.

"Наши партнеры из США и ЕС подталкивают нас к либерализации тарифов на природный газ для населения и на электроэнергию. Нынешний тариф на электроэнергию уже близок к рыночному и будет действовать до мая следующего года", — сказал парламентарий.

Ранее "Телеграф" писал о том, как изменится тариф на газ с 1 июля и какие цифры мы увидим в платежках.