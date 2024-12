Happy birthday: оригинальные поздравления и открытки с днем рождения на английском

Как поздравить иностранных друзей и коллег

В современном мире возможности общения действительно безграничны. У многих из нас есть друзья, коллеги или близкие из разных стран, и рано или поздно мы сталкиваемся с задачей поздравить их с днем рождения на английском языке. Это не только проявление уважения, но и отличный способ укрепить дружбу или профессиональные связи.

Чтобы упростить вам эту задачу, "Телеграф" собрал лучшие поздравления с днем рождения на английском языке в стихах и прозе, а также подготовили перевод для вашего удобства. Кроме того, вы найдете оригинальные открытки, которые помогут дополнить ваши пожелания теплом и искренностью.

Поздравления с днем рождения на английском

I wish you a long and amazing life. I wish you great health and excellent results in all your dealings. Most importantly, I wish you happiness without measure every minute in your life. Be loved, be happy, enjoy every day!

Перевод:

Я желаю тебе длинной и увлекательной жизни! Желаю тебе крепкого здоровья и выдающихся результатов во всем, что ты делаешь. А самое важное, я желаю тебе безмерного счастья в каждой минуте твоей жизни. Будь любим(а), наслаждайся каждым днем!

***

With all my heart I wish you many happy returns of the day! Let all your fond dreams, hopes and expectations come true in your new year. I wish you always to have cheerful mood, good health, strength to resist difficulties and patience, big success in all your dealings and great personal happiness! Thank you for the bright light you give me! Thank you for your being in this world! Happiness and good luck!

Перевод:

От всей души поздравляю тебя с днем рождения! Пусть в новом для тебя году сбудутся все-все твои самые заветные мечты, надежды и ожидания. Хорошего радостного настроения каждый день, крепкого здоровья, стойкости к невзгодам и терпения, успехов во всех-всех делах и личного счастья! Спасибо за тот яркий свет, что ты даришь! Спасибо, что ты есть на этом свете! Счастья тебе и удачи!

***

May this birthday be the start of a new adventure, bringing you excitement, fulfillment, and the realization of your dreams. Wishing you strength to overcome any obstacles and the happiness that comes from true accomplishments.

Перевод:

Пусть этот день рождения станет началом нового приключения, приносящего волнение, удовлетворение и осуществление мечтаний. Желаю сил преодолеть любые препятствия и счастья, которое приходит с настоящими достижениями.

***

Happy Birthday! May your life be an amazing journey full of delight and wonder. May you continue to achieve greatness and may all your efforts be rewarded. Here’s to another year of blessings and new experiences.

Перевод:

С днем рождения! Пусть твоя жизнь будет удивительным путешествием, полным радости и чудес. Желаю и дальше достигать великих высот, и пусть все твои усилия будут вознаграждены. За еще один год благословений и новых впечатлений.

***

Happy Birthday! May the coming year bring you peace, joy, and many cherished moments with loved ones. May you embrace the adventures that await and find fulfillment in all that you do. Here’s to celebrating you today!

Перевод:

С днем рождения! Пусть наступающий год принесет тебе мир, радость и множество дорогих моментов с близкими. Прими грядущие приключения и найди удовлетворение во всем, что ты делаешь. Сегодня празднуем твой день!

Пожелания с днем рождения на английском с переводом

I congratulate you on your birthday!

A lot of people can with me say

That you are a very nice a great friend

Who is always ready to understand!

I wish you, too, such a faithful as you friend.

I wish to love stories have a happy end!

I wish to healthy and cheerful was your child

And to you this year fate smiled!

Перевод:

С Днем Рождения Вас поздравляем!

Все со мной согласятся, я знаю,

Можно другом хорошим Вас звать,

Кто готов нас всегда поддержать.

Вот и Вам мы желаем таких же друзей,

И в любви, чтоб не знали невзгод и потерь,

Чтобы дети были здоровы и счастливы,

И удача проявила в Судьбе участие!

***

Let’s celebrate your birthday, honey,

And let this day be bright and sunny,

I want to wish you greatest thing,

Get, what you want – just anything!

Amazing life will be your way,

Forever, not only today.

And let all your troubles disappear,

And all your friends be always near!

Перевод:

Отметим день рождения твой

В день этот солнечный такой,

Я наилучшего желаю:

Чтоб все, что хочешь, обретая,

Чудесной жизни строил путь,

Всегда, сегодня, не забудь —

Пускай проблемы исчезают,

Друзья тебя не оставляют!

***

Wish you on your Birthday

Many happy moments.

Let all your days be gorgeous

And successful always.

Also, wish you amazing

And lucky, joyful life.

Let it be always blessed,

Let your heart be in love!

Перевод:

Желаю тебе в день рожденья

Много счастливейших мгновений.

Пусть дни всегда будут успешны

И потрясающе, конечно.

Пусть станет жизнь твоя удачной

И полной радости в придачу.

Благословения желаю,

И в сердце пусть любовь пылает.

***

Brilliant smiles

And best wishes,

Let all dreamy’s stars

Be in the right position.

If some wrong things happen

Be strong, don’t be mad.

It is not important,

All of the bad things end.

Let your life shines brightly,

And be healthy always.

Live wonderful, lucky.

I wish you Happy Birthday!

Перевод:

Блестящих улыбок,

Пожеланий наилучших,

Пусть все звезды пожеланий

Станут в правильный ключик.

Что бы вдруг ни случилось,

Силу имей, не трать нервы.

Знай, всё это неважно,

Всё пройдет непременно.

Жизнь пускай будет яркой.

В ней — здоровья, везенья.

Пусть все будет прекрасно.

И всех благ. С днем рождения!

Открытка с днем рождения на английском

С днем ​​рождения, мой самый дорогой друг и коллега! Желаю всего самого наилучшего в твой день рождения и всегда!

Желаю вам счастливого дня рождения и прекрасного года!

С днем рождения!

С днем рождения! Желаю тебе дня рождения, наполненного вдохновением, мотивацией и смелостью следовать за своими мечтами. У тебя это есть!

С днем ​​рождения! Работать с вами всегда приятно