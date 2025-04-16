Церковный праздник 16 апреля: что сегодня запрещено делать, чтобы не лишиться достатка

Обращайте внимания на главные традиции и запреты

В среду, 16 апреля, православные и греко-католики чтят память святых мучениц Агапии, Ирины и Хионии, а также отмечают день памяти Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 29 апреля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

16 апреля по новому церковному календарю верующие чтут память святых сестер Агапии, Ирины и Хионии — христианок, пострадавших за веру в IV веке. Они были известны своей стойкостью, целомудрием и бесстрашием перед лицом гонений.

Также в этот день вспоминают чудотворную Ильинско-Черниговскую икону Божией Матери, прославившуюся исцелениями и покровительством в трудные времена.

Что можно делать 16 апреля:

В этот день обращаются с молитвами к мученицам Агапии, Ирины и Хионии и просят их о стойкости в испытаниях, о чистоте души и защите от зла;

В этот день нужно оказывать помощь нуждающимся, заботиться о близких, прощать обиды. Этот день подходит для духовного очищения и укрепления веры;

Можно заниматься домашними делами. Уборка, приготовление пищи или уход за домом в этот день считаются делами, приносящими гармонию и благополучие в семью.

Что можно и нельзя делать 16 апреля, Фото: freepik

Что нельзя делать 16 апреля:

В день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии запрещено ругаться, обижать близких, скандалить и выяснять отношения. Считалось, что это может "отогнать мир" из дома и принести несчастья.

Нельзя отказывать в помощи. В народе говорили: "Кто в день памяти мучениц сердце закроет — себе беду откроет";

В этот день не советовали начинать важные дела, проекты или что-то планировать с нуля. Считалось, что все новое может застопориться, "не пойти" или вскоре завершиться неудачей;

Не отдавать ничего из дома. Считалось, что если 16 апреля что-то одолжить или вынести за порог (особенно соль, хлеб или деньги), то можно отдать вместе с этим достаток и семейное благополучие.

Не стоит жаловаться на жизнь. По поверьям, в этот день все сказанное вслух могло обрести силу — если жалуешься, можно привлечь беду.

"Телеграф" писал ранее, какие церковные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2025 года. Узнайте новые даты.