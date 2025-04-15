Украина не получит российские реакторы для ХАЭС: Болгария приняла неожиданное решение

История с покупкой российских блоков для Хмельницкой АЭС неожиданно закончилась

Болгария передумала продавать Украине два атомных реактора, которые планировалось использовать для строительства Хмельницкой АЭС. Решение обосновано стремлением Софии к развитию собственной атомной энергетики на фоне неопределенности на энергетическом рынке.

Об этом рассказал вице-премьер страны Атанас Зафиров. Его слова приводит болгарское подразделение Forbes.

Он отметил, что цена на электроэнергию растет по всему миру, а потому его стране необходимо сконцентрироваться на усилении собственного производства. Кроме того, Зафиров добавил, что решение одобрили все члены правительственной коалиции.

Издание отмечает, что срыв сделки ставит под сомнение реализацию другого проекта — строительства двух блоков АЭС "Козлодуй". Болгария подписала контракты на строительство двух новых блоков на электростанции с американской Westinghouse и южнокорейской Hyundai, однако деньги на проект планировали взять от продажи двух блоков с АЭС "Белене" Украине.

Как известно, строительство новых блоков Хмельницкой АЭС было остановлено в 1990 году, когда после распада СССР Украина приняла соответствующий мораторий. Мораторий был отменен еще в 2005 году, но активные обсуждения относительно завершения строительства АЭС поднялись лишь после начала российского вторжения. Сейчас на ХАЭС функционирует лишь два блока на базе советского реактора ВВЭР-1000.

В 2024 году Украина договорилась о покупке еще двух реакторов ВВЭР-1000, которые были проданы "Росатомом" для болгарской АЭС "Белене". В свою очередь "Белене" тоже была заморожена еще в 1990 году, а позже от проекта и вовсе отказались. Изначально Болгария хотела продать блоки по 600 миллионов долларов за штуку, однако из-за того, что подобное оборудование теперь можно достать лишь у России, цену решили поднять.

Проект ХАЭС вызвал ожесточенные споры в Украине. Сторонники отмечают, что докупить уже используемые реакторы будет проще, чем строить новую АЭС под западное оборудование. Однако критики указывали на то, что болгарские реакторы имеют другую модификацию, чем те, которые установлены на ХАЭС, из-за чего станцию все равно придется перестраивать. Кроме того, много вопросов вызывает целесообразность приобретения российской техники и дальнейшего ее обслуживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нардеп обвинил "Энергоатом" в присвоении денег из бюджета. Вокруг крупнейшей энергокомпании страны разгорается очередной громкий скандал.