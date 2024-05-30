Короткие поздравления с днем рождения: прикольные пожелания порадуют близких

Короткие прикольные поздравления выделятся среди других и запомнятся надолго

Некоторые люди считают, день рождения серьезным и формальным праздником. Но есть и те, кто считают этот праздник созданным для веселья. Так что беззаботная шутка и остроумный юмор – отличный способ поднять настроение имениннице или имениннику. Будь то день рождения члена семьи, или близкого друга, дайте ему повод от души посмеяться.

Помимо подарков короткие прикольные поздравления с днем рождения помогут по-настоящему порадовать близкого человека и поднять настроение. А еще такое сообщение точно будет выделяться среди традиционных пожеланий и запомнится надолго.

"Телеграф" собрал короткие шуточные поздравления с днем рождения, которые можно отправить близкому человеку в соцсетях, использовать для подписи открытки, либо произнести при личной встрече.

Прикольные короткие поздравления с днем рождения

Статистика показывает, что дольше всех живут те, у кого больше всего дней рождения. 🌟С днем ​​рождения!

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С днем рождения!🎂🎉 Пусть сбудутся все твои желания, кроме незаконных!

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Желаю в твой день рождения побольше следующих проблем: как потратить миллион, на каком море греться зимой, какой кабриолет выбрать — красный или белый!🚗💰

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Желаю успеха,💰 большого достатка,

Чтоб клеились деньги к рукам… да и к пяткам!

А главное — в жизни побольше друзей,

И множество солнечных, радостных дней!🎂🎉

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Не буду желать ничего хорошего, только лучшего🎈: успехов в делах, здоровья в семье, сердца, полного любви, глаз, светящихся от счастья, новых открытий, самых приятных эмоций. Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником! 🎂С днем рождения!

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Поздравляю с днем старения… Ой, то есть с днем рождения. Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть зубы не болят от вкусного торта, а все свечи на нём с первой попытки задуются тобой🎂🌟.

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С днем рождения! 🌟Не жди чудес, чуди самостоятельно: и сегодня, и завтра, и всегда!

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Поздравляю с днем варенья и🍰🎈и хочу от души пожелать, чтобы всегда были полные штаны радости, полные карманы зелени, полный холодильник деликатесов, полный дом счастья!

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С днем рождения!🎂🎉🥳 Желаю, чтобы ноги не заплетались, чтобы попа сидела на мягком, чтобы на уши не падала лапша, чтобы глаз не дергался, чтобы руки не дрожали, чтобы душа была в раю, а сердце любило до умопомрачения!

Короткие смешные пожелания на день рождения

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Желаю, чтобы морщины боялись селиться на твоем лице, чтобы суставы не скрипели, кости не хрустели, а зубы были крепкими, словно гранит.🎉🥳 Пусть старость не торопится к тебе в гости.

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Пусть у тебя всегда будут вагон денег💰,🌊океан счастья и тонны здоровья! С днем рождения!

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Морщины на лице пусть появляются у завистников, склероз пусть будет у врагов, а у тебя — лишь деньжата в кармане и здоровье крепкое!

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В твой день рождения хочется пожелать особенно скромной жизни. Ездить на машине без крыши, пить старое вино и есть сыр с плесенью. Чтобы не выбирать между двумя катерами, а покупать яхту⛵!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе самого теплого моря каждым летом🌊 , щедрого начальника💰, преданных друзей🥳, взаимной любви и не знать о похмелье!

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Поздравляю с днем рождения и желаю зажигать на морях🎈🌊, куролесить на островах, колесить по странам мечты. А также желаю на столе деликатесов, а в твоих руках — больших деньжищ и возможностей, ну и конечно же, счастьица и такой жизни, чтоб, как сыр в маслице!

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С днем рождения!🎁🎂 Пусть будет крепким здоровье и не болит по утрам голова. Если слезы, то от счастья, если утопать, то в любви и радостных эмоциях. Чтобы жизнь была сладкой, здоровье крепким, деньги лились рекой, и чтобы всегда хотелось домой. С праздником!

Ранее "Телеграф" делился подборкой прикольных поздравлений с юбилеем. Эти пожелания не дадут загрустить юбиляру.