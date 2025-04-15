США – это уже не Запад? Почему украинцы изменили свое отношение к Трампу

Трамп раскалывает НАТО и нападает на Канаду и Данию

До последнего времени украинцы воспринимали Соединенные Штаты и Европу как единый Запад, однако из-за громких заявлений и неоднозначных поступков президента США Дональда Трампа появилась дифференциация. При этом в какой-то момент у американского лидера была самая высокая поддержка украинцев.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он объяснил такие настроения украинцев.

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— После того, как Трамп начал фактически раскалывать НАТО, нападать на Канаду и Данию, оказалось, что это разные вещи. Поэтому мы дифференцировали этот вопрос и задавали его отдельно по отношению к европейским странам и США. И оказалось, что под Западом сейчас понимают только европейские страны, а не США, — говорит социолог.

Он напомнил, что европейские страны в последнее время сделали немало заявлений о попытке заменить США в поддержке Украины. А люди больше реагируют на заявления, чем на реальную помощь. Люди ценят такую моральную поддержку. Это связано с переориентацией украинцев на понимание Запада, только как Европы, объясняет эксперт.

— Просто украинцы надеются, что все эти громкие заявления все же будут реализовываться. А после того, как на США надежда пропадает, Европа является нашей единственной надеждой на поддержку, — говорит гендиректор КМИСа.

По его словам, украинцы очень положительно относились к приходу Трампа к власти.

— Сразу после выборов мы проводили исследования и спрашивали, хорошо ли плохо, что Трамп победил? Большинство украинцев сказали, что это хорошо. Я даже видел одно международное исследование, в котором присутствовали разные другие страны, и поддержка Трампа в Украине была одной из самых больших в мире. Но сейчас большинство считает, что это плохо. И есть основания так считать.

Но я думаю, что украинцы не очень осознают, что половина США и партийная половина — против Трампа. Они связывают деятельность США только с Трампом. Поэтому у нас такая угроза антиамериканизма. И, к сожалению, есть претензии к европейским странам (когда нам ничего не дают). И это может оказать негативное влияние на наш европейский путь развития, — подытожил Владимир Паниотто.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как изменился рейтинг президента Владимира Зеленского после скандала с Трампом.