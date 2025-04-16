Есть ситуация, когда штраф от ТЦК 100% не нужно оплачивать. Когда это возможно

Чтобы на мужчину наложили штраф, ТЦК должен составить соответствующий протокол и подтвердить его, а не просто дать реквизиты

Штраф от территориального центра комплектования (ТЦК) накладывается на украинцев, которые являются нарушителями воинского учета. Чтобы оплатить его, недостаточно иметь только реквизиты.

Территориальный центр комплектования должен составить протокол, провести слушания и утвердить постановление о наложении штрафа мужчине, нарушившему правила военного учета. Об этом говорится в материале Kadroland.

Согласно данным, если мужчине дали обычную бумажку с реквизитами для оплаты административного взыскания, то он может не платить его, потому что это противозаконно.

"Такие действия могут свидетельствовать о злоупотреблениях со стороны работников ТЦК", — говорится в материале.

Там объясняют, что ТЦК должен составить протокол о нарушении правил воинского учета. Этот документ должны отдать мужчине. После того в ТЦК рассматривают дело в присутствии нарушителя и, как результат, — решение руководителя центра о принятии постановления о штрафе. С этого момента штраф является действительным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли ТЦК не выписать штраф за неявку по повестке.