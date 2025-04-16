"Запада больше не существует": в ЕС заговорили о "новом мировом порядке"

В ЕС говорят, что "Европа полностью пробудилась"

Традиционного Запада больше не существует, а Европе необходимо принимать активное участие в формировании нового мирового порядка. Для этого ей необходимо развивать собственный оборонный потенциал и повышать конкурентоспособность.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Zeit. По ее словам, большую часть своей истории приоритеты ЕС были направлены на внутренние вопросы, однако сейчас из прошлого возвращается геополитика.

"То, что мы воспринимали как мировой порядок, превращается в мировой беспорядок, вызванный не в последнюю очередь борьбой за власть между Китаем и США, но, конечно, и империалистическими амбициями Путина. Вот почему нам нужен другой, новый ЕС, который готов выйти на открытый уровень и сыграть очень активную роль в формировании этого нового мирового порядка", — сказала она.

Глава ЕК отметила, что Европа "полностью проснулась", однако ей надо добиться прогресса в областях оборонного потенциала и конкурентной привлекательности на мировых рынках. При этом она отметила, что в целях повышения обороноспособности будет выделено 800 миллиардов евро, а все 27 членов выразили готовность укреплять общую безопасность.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что "Запада, каким мы его знали, больше не существует". По ее словам, мир теперь стал сферой геополитики, что показали торговые споры, которые начались после смен власти в США. Они привели к началу активных переговоров с другими странами, которые теперь хотят расширения торговли и углубления отношений с Европой, основанных на "общих правил и предсказуемости".

Чиновница подчеркнула, что уверена в сохранении отношений между Европой и США, но отмечает, что в новой реальности многие страны стремятся сблизиться с ЕС.

"13 процентов мировой торговли приходится на Соединенные Штаты. Это очень много. Однако 87 процентов приходится на торговлю между другими странами мира. И все они хотят предсказуемости и надежных правил. Европа может это обеспечить", — добавила она.

Как сообщалось ранее, после прихода ко власти в США Дональда Трампа украинцы тоже начали мысленно разделять Запад. Сейчас под этим словом чаще подразумевают лишь страны Европы.