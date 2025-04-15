Фальшивые гривни распространились в обороте: где чаще всего появляются подделки и как их распознать

Чаще фальшивые гривны обнаруживают в людных местах

В Украине возрастает риск получить фальшивые банкноты — подделки чаще всего проявляют в местах с высокой наличной активностью. Речь идет о супермаркетах, заведениях быстрого питания, общественном транспорте и банкоматах, которые принимают наличные.

Об этом сообщает статистика Национального банка. По данным регулятора, мошенники чаще всего подделывают купюры номиналом 500 гривен и 200 гривен.

В НБУ отмечают, что банки постоянно усовершенствуют системы защиты, но злоумышленникам иногда удается их обходить. В то же время, в обороте встречаются не только фальшивые гривны, но и поддельные доллары и евро.

Чтобы обезопасить себя, следует знать, как распознать настоящую купюру. Во-первых, следует обратить внимание на рельефные элементы — на ощупь у настоящей банкноты есть четко ощутимые выступления. Во-вторых, проверить водяные знаки, хорошо заметные на просвет. Также следует обратить внимание на защитную ленту, которую нельзя воспроизвести на обычном принтере, и изменение цвета некоторых элементов при изменении угла обзора.

В случае подозрения на подлог необходимо немедленно обратиться в полицию или передать банкноту в ближайшее отделение банка для проверки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что доллары остаются самой распространенной валютой в мире, а банкнота номиналом 100 долларов — одной из самых употребляемых. Но среди миллионов обычных купюр иногда встречаются особые — со звездочкой в серийном номере. Такие "звездные" банкноты представляют интерес для коллекционеров в разных странах. Их можно выгодно продать на нумизматических аукционах — часто за сумму, превышающую их номинальную стоимость.