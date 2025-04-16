Путин срочно примчался в Кремль (видео)

О целях визита не сообщалось

В России опять случился какой-то переполох, поскольку кортеж Владимира Путина экстренно примчался к Кремлю. Традиционно из-за этого российские пропагандисты были поставлены на уши.

Видео того, как Путин катается по ночной Москве быстро разлетелось по сети. Однако цель его визита не ясна.

Судя по тому, что кортеж двигался на высокой скорости, дело явно неотложной важности. Стоит отметить, что подобные покатушки по российской столице происходят хоть и нерегулярно, но относительно часто. Тем не менее в сети почему-то склонны считать, что подобные поездки непременно заканчиваются неким событием вселенской значимости.

К примеру такой визит был незадолго до начала российского вторжения в Украину или после того, как Литва заблокировала сухопутный коридор от Калининградской области до Беларуси летом 2022 года.

Как сообщалось ранее, в Белом доме выразили мнение, что россияне якобы хотят завершения войны с Украиной. Однако в Кремле при этом лишь повторили свои старые требования, чтобы Украина отдала им четыре области и Крымский полуостров.