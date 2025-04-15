Молчание несвятой троицы: почему верхушка УПЦ (МП) не увидела ракетного удара по Сумам

"Когда молчат люди — говорят камни", — проповедует в вербное воскресенье, 13 апреля, настоятель УПЦ (Московского патриархата) митрополит Онуфрий. А в это же время российские войска наносят сокрушительный ракетный удар по центру Сум…

После этого ужасного террористического акта прошло уже более трех дней, а руководители УПЦ (МП) — молчат… как камни. Как же "боссы" церкви "с наибольшим количеством приходов", отреагировали на русские убийства мирных жителей (спойлер — никак), исследовал "Телеграф".

Несвятая троица

Онуфрий. В день теракта в Сумах настоятель УПЦ митрополит Онуфрий (Орест Березовский) служит в храме преподобного Агапита Печерского. Это один из последних островков в Киево-Печерской Лавре, за который еще держится УПЦ (МП).

Судя по сообщениям на официальном сайте УПЦ (МП), в этот день здесь все празднично: освящение ивы, окропление святой водой, женщины в разноцветных платках.

"Блаженнейший архипастырь попросил у Бога милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть, укрепил мужеством воинов, освободил пленных, исцелил больных и приютил тех, кто лишен дома", — отмечается в сообщении на официальном сайте УПЦ (МП).

После литургии Онуфрий обратился к собравшейся в этот день в храме немногочисленной пастве, однако ни одного воспоминания о ракетной атаке на Сумы не прозвучало.

Справедливости ради стоит отметить, что Онуфрий мог просто не знать на тот момент о теракте. Обстрел произошел около 10.20, а первые официальные сообщения о количестве жертв и масштабах трагедии начали появляться около 13.00, когда церковная служба уже завершилась. Однако на следующий день, и на следующий… и по сей день, на официальном сайте УПЦ (МП) нет ни одной позиции Онуфрия, или хотя бы соболезнования жертвам трагедии.

Антоний. Управляющий делами УПЦ (МП) Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканыч) — второй после Онуфрия человек в структуре церкви. По данным источников "Телеграфа", именно его россияне планировали поставить во главе Московского патриархата, если бы сработал план "Киев за три дня".

В день ракетной атаки на Сумы Антоний сослужил Онуфрию в Лавре. Но в отличие от своего патрона Антоний ведет Facebook и имеет подконтрольную Киевской митрополии пресс-службу — "Центр информации УПЦ". Однако ни в соцсетях, ни на странице "Центра информации", ни на сайте родной Бориспольской епархии Антоний вообще никак не высказался по поводу террористического акта.

Павел. Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Петр Лебедь) более известен в народе как "Паша-Мерседес" в настоящее время находится в экзиле под домашним арестом. СБУ подозревает скандального клирика в оправдании российской агрессии, поэтому Павел вынужден служить у себя дома в селе Вороньков Киевской области.

О духовных наставлениях "Паши-Мерседеса" из неволи, можно получить информацию со страницы на Facebook и сайта монастыря "Киево-Печерская лавра" (ведь в понимании УПЦ (МП) Павел до сих пор является наместником обители). Но упоминаний о трагедии в Сумах от, по факту, третьего человека в церкви, там не найти.

Позиция УПЦ (МП)

Конечно, совсем умолчать о ракетном обстреле в УПЦ (МП) не решились. Тем более что взрывной волной выбило окна в кафедральном соборе Сумской епархии и погиб родной брат архиепископа Тульчинского и Брацлавского Сергея (Сергей Аницой).

Впрочем, отреагировали центральные органы церковной власти на обстрел, заделший саму их церковь, довольно специфически. На официальном сайте они просто перепостили обращение митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия (Евгений Гутченко). В оригинале обращения Евлогий назвал россиян "богоуродными и безбожными убийцами".

"Меня удивляет в этой российской войне против нас то, что люди, которые называют себя верующими в России, которые должны были первыми осудить это кровопролитие, они не только не осудили, они назвали эту войну "священной". Какой позор этим первосвященникам и священникам", — отметил Евлогий.

Впрочем, таких эмоциональных характеристик от своего митрополита, на сайте УПЦ (МП) не появилось. В церкви только назвали обстрел "безбожным преступлением российских военных против мирных жителей Украины", однако сделал это Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП), а не кто-то конкретный из верхушки Московского патриархата.

Но может это такой церковный протокол: не делать персонифицированных заявлений? Но нет. Осуждение агрессора и свои соболезнования жертвам ракетного удара выразил митрополит Киевский и всея Украины (ПЦУ) Эпифаний, Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, глава УПЦ КП патриарх Филарет и даже Апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Так что…

Почему молчит Онуфрий и компания?

По словам религиоведа Юрия Черноморца, верхушка УПЦ (МП) сознательно избегает даже выражать соболезнования жертвам трагедий (не говоря уже об осуждении РФ), по двум основным причинам.

Во-первых, если будет заявление настоятеля или Синода, тогда у верующих, священников и общества возникнут вопросы.

— А почему вы до конца не порываете с Московским патриархатом? Почему вы терпимо относитесь к тому, что у вас множество епископов и священников поминают Гундяева? Почему толерантно относитесь к проповеди единства всего русского православия митрополитом Лукой и Феодосием? Почему вы терпите прямое сотрудничество с оккупантами ваших епископов, священников? На эти вопросы у них ответа нет. Они не хотят порвать с Москвой, а хотят как-то пересидеть, — объяснил Черноморец "Телеграфу".

Во-вторых, тактика замалчивания российских преступлений на центральном уровне вроде бы связана с тем, чтобы не подвергать опасности находящийся в оккупации клир УПЦ (МП).

— Когда началась аннексия Крыма, они поручили местному крымскому епископу Лазарю (бывший глава Крымской митрополии Ростислав Швец, — Ред. ) сделать заявление, что они за мир и тому подобное. Правда, затем этот епископ перешел на сторону россиян. И это их целенаправленная политика: когда случаются общенациональные трагедии в результате преступлений россиян, то пусть заявления делают местные епископы, а в целом церковь не реагирует, — отметил религиовед.

Эту информацию "Телеграф" подтверждает и источник в УПЦ (МП).

— Вы понимаете, что у нас остались священники на тех территориях. Ну, сегодня блаженнейший (митрополит Онуфрий, — Ред. ) скажет, что осуждает российские преступления, сделает ли другое резкое заявление, а завтра за ними придут, — говорит собеседник издания.

Впрочем, действительно такая тактика защиты "своих" не работает.

— Ну о чем можно говорить, если в оккупации недавно были осуждены три священника за симпатии к Украине. А все остальные спокойно переходят в Московский патриархат и забывают, что они принадлежат к УПЦ. А то, что УПЦ из центра продолжает их считать епископами и священниками, абсолютно этих священников не беспокоит, — резюмировал Юрий Черноморец.

"Камни голосят…"

Лк. 19:37-40 "Множество учеников начали радостно хвалить Бога громким голосом за все чудеса, которые они видели, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне, и некоторые фарисеи из народа сказали Ему: Учитель, запрети ученикам Твоим, но Он сказал им в ответ: Я вам говорю, что когда они умолкнут, то камни заголосят".

Через две тысячи лет молчат уже те, кто называет себя пастырями, игнорируя преступления, благословляемые из амвона соседней страны. Но камни уже кричат: в развалинах разрушенных домов, памятниках погибшим, треснувшим колоколам. Слышит ли его церковная верхушка?

Пока церковная иерархия хранит молчание, следователи уже добрались до одной из самых влиятельных фигур УПЦ Московского патриархата митрополита Антония (Паканича). 15 апреля Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией провела обыски в канцелярии Киевской Митрополии, которую возглавляет именно он. Действия следователей были направлены непосредственно на управделами митрополии, которого источники неформально называют "главным кремлевским лоббистом" в Украине. По словам правоохранителей, сейчас идет подготовка новых подозрений — их детали пока не разглашаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об имуществе Павла Лебедя, более известного в публичном пространстве как "Паша Мерседес", — бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры от УПЦ Московского патриархата. Священнослужитель неоднократно делал заявления, которыми пытался оправдать агрессию России против Украины.