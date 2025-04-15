"Боруссия" Д - "Барселона": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Немецкий клуб попытается реабилитироваться за обидное гостевое поражение

Во вторник, 15 апреля, "Боруссия" Д и "Барселона" сыграют второй четвертьфинал в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре, которая прошла в столице Каталонии, Сине-гранатовые разгромили немецкий клуб со счетом 4:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Барселона". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов "Боруссия" Д — "Барселона":

Где и когда смотреть матч "Боруссия" Д — "Барселона"

В прямом эфире в Украине матч "Боруссия" Д — "Барселона" будет доступен для просмотра на медиа-платформе Megogo. Встреча пройдет на "BVB-Штадионе" в Дортмунде (Германия). Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч "Боруссия" Д — "Барселона"

Специалисты уверенны, что в следующий раунд ЛЧ выйдет именно "Барселона". Кроме тото, аналитики считают, что каталонцы, вероятно, победят в Германии. Вероятность успеха Блаугранас в гостевой встрече — 51%, а дортмундцев — всего 26%.

История встреч

"Барселона" и "Боруссия" Д встречались между собой 7 раз — 5 побед на счету каталонцев, дважды была зафиксирована ничья. Последняя игра между командами состоялась 9 апреля в Дортмунде.

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги в ЛЧ, "Боруссия" Д стала 10-й, из-за чего дортмундцам пришлось играть в стыковом раунде. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель этого четвертьфинала в полуфинале сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера".