Путь в НАТО, гарантии безопасности и поставки ПВО: что сказал Рютте во время визита в Украину

В НАТО сделали обнадеживающее заявление о членстве Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который прибыл с необъявленным визитом в Украину, дал интервью единому марафону. Перед этим он встретился с президентом Владимиром Зеленским и посетил Одессу.

В разговоре с журналисткой "Мы Украина" генсек Альянса сообщил, что Украина непременно станет его частью. По его словам, это было итогом саммита в Вашингтоне.

"Да, абсолютно. Таков был результат Вашингтонского саммита: путь Украины в НАТО необратим. И ничего не изменилось", — ответил он на вопрос будет ли Украина частью НАТО.

При этом Рютте подчеркнул, что вопрос членства не обсуждался в контексте возможного мирного соглашения с Россией. Говоря о послевоенных гарантиях безопасности, генсек отметил, что они будут прописаны таким образом, чтобы Россия больше не смогла начать новую агрессию. Это в первую очередь "коалиция желающих", которая планирует обеспечить физическое присутствие европейских войск в Украине. Кроме того, это также касается функционирующих ВСУ, которые будут оставаться боеспособными даже после завершения войны.

Он не стал уточнять о формате пребывания иностранных войск в стране. По словам Рютте, перед этим стоило бы понять, как будет выглядеть мирное соглашение. При этом ранее во время брифинга с Зеленским он также отказывался комментировать ход переговоров по прекращению огня.

"Я решил не комментировать все промежуточные этапы всего этого процесса. Потому что я не хочу вмешиваться в мирный процесс, и, что бы мы ни делали, мы делаем это максимально дискретно, насколько это возможно. Я не могу комментировать это", — говорил Рютте.

Генсек НАТО также добавил, что страны-союзники почти выполнили обещания о передаче ПВО Украине.

"Как правило, между оказанием помощи и ее получением проходит немного времени. К примеру, в Вашингтоне на саммите НАТО в июне союзники обязались поставить Украине семь комплексов Patriot. Это заняло немного времени, но сейчас большинство из них уже доставлены или будут доставлены в ближайшее время", — сказал он.

Рютте также не исключил, что Украина сможет приобрести больше систем противовоздушной обороны в рамках двухсторонних договоренностей с конкретными странами.

Как сообщалось ранее, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против вступления Украины в ЕС и НАТО до завершения войны. При том, он не рассчитывает на то, что она закончится сама по себе.