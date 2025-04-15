"Есть мотивация": у Трампа верят, что Россия хочет "закончить войну"

В США сначала хотят увидеть прекращение огня

У России якобы есть мотивация к завершению войны в Украине в виде экономического сотрудничества с США. По крайней мере, так считают в Белом доме.

Об этом рассказала спикер президента Дональда Трампа Керолайн Ливитт во время брифинга во вторник, 15 апреля. По ее словам, специальный представитель Стив Уиткофф, который на днях посещал Москву, имел там "очень продуктивный разговор" с российским руководством.

Она отметила, что спецпредставитель убежден, что Россия "хочет закончить войну" и Трамп тоже в это верит.

"У России есть стимул завершить эту войну и, возможно, это может быть экономическое партнерство с США. Но мы должны сначала увидеть прекращение огня. И президент и его посланец Уиткофф ясно дали это понять россиянам", — сказала Ливитт.

Как сообщалось ранее, разговор Уиткоффа с Владимиром Путиным длился примерно 4,5 часа. Их встреча прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.

Позже представитель Трампа рассказал, что россияне хотят "постоянного мира", однако повторили свои требования о признании четырех частично оккупированных украинских областей и Крыма российской территорией.