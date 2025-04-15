Крупнейшие пиратские сайты заблокировали в Украине: отчет

Сколько пиратских сайтов заблокировали в Украине

В Украине по состоянию на 15 апреля 2025 года было заблокировано 577 сайтов. Среди них как пророссийские стриминговые платформы, так и пиратские сайты.

Об этом проинформировала пресс-служба 1+1 media. Отмечается, что в список этих ресурсов попадают сайты и зеркала HD Rezka, Kinogo, Kinokrad, ГидОнлайн, Filmix, Baskino и других сервисов, которые незаконно распространяют медиаконтент.

По данным рейтинга SimilarWeb, заблокированные ресурсы стремительно теряют рейтинги. К примеру rezka-ua.tv, крупнейшее зеркало "HD Rezka" опустилось с 10 на 517 место.

Инициатива "Чистое небо" (ИЧН), которая занимается борьбой с пиратством, отмечает, что пиратские сайты не только крадут контент, но распространяют российское влияние в Украине. Российские ресурсы при этом работают, чтобы сформировать у украинцев искривленное восприятие мира, путем распространения дезинформации, героизации агрессора и нивелирования украинских ценностей.

"Именно поэтому это противодействие – о гигиене мышления каждого украинца и информационной гигиене нации. Команда готовит новые обращения, передает доказательства, взаимодействует с регуляторами, давит на провайдеров", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине заметили новую схему мошенников. Людям приходит сообщение на телефон о записи на прием с фишинговой ссылкой.