"Барселона" проиграла "Боруссии" Д, но вышла в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

Сине-гранатовые прошли, несмотря на поражение

Во вторник, 15 апреля, "Боруссия" Д принимала "Барселону" в рамках второго четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре каталонцы разгромили дортмундцев со счетом 4:0.

Встреча, проходившая в Дортмунде (Германия) на "BVB-Штадионе", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Боруссии" Д. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок начался с атак хозяев, буквально за несколько минут дортмундцы несколько раз угрожали воротам Щенсны. Это принесло свои плоды в виде пенальти, который заработал Паскаль Гросс, а реализовал Серу Гирасси.

В начале второго тайма дортмунцы также надавили и вновь забили. Отличился Гирасси, замкнувший головой на дальней штанге скидку партнера. Еще через несколько минут "Барселона" забила — в свои ворота мяч переправил Рами Бенсебаини. Под занавес поединка Гирасси оформил хет-трик.

Полный видеообзор матча "Боруссия" Д — "Барселона" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги в ЛЧ, "Боруссия" Д стала 10-й, из-за чего дортмундцам пришлось играть в стыковом раунде. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

В параллельной игре ПСЖ проиграл "Астон Вилле", но все равно прошел дальше.

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов "Барселона" в полуфинале сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера".