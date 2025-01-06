Поздравления с днем рождения на польском языке: трогательные пожелания и открытки

С помощью этих поздравлений вы сможете легко и с душой поздравить ваших польских друзей или коллег

Если у вас есть друзья, знакомые или коллеги из Польши, то рано или поздно может возникнуть приятная необходимость поздравить их с днем рождения. Правильные слова в этот день могут не только поднять настроение имениннику, но и укрепить ваши отношения. Польский язык богат красивыми фразами, которые помогают выразить теплые пожелания и добрые намерения. "Телеграф" подготовил для вас несколько готовых вариантов поздравлений как для мужчин, так и для женщин, которые можно использовать в сообщении, открытке или личной беседе.

Поздравления с днем рождения на польском языке мужчине

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę Ci zdrowia, szczęścia i sukcesów na każdej drodze życia! 🍀🎂

Перевод: С днем рождения! Желаю тебе здоровья, счастья и успехов на каждом жизненном пути!

***

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! 🥳🎉 Oby każdy dzień był pełen radości i spełnionych marzeń!

Перевод: Сто лет, сто лет, пусть живет нам! Пусть каждый день будет полон радости и сбывшихся мечт!

***

W dniu Twoich urodzin życzę Ci siły do pokonywania wyzwań, odwagi do sięgania po marzenia i miłości na każdy dzień! 💪🎁

Перевод: В твой день рождения желаю тебе силы для преодоления вызовов, смелости для достижения мечт и любви на каждый день!

***

Wszystkiego najlepszego! Niech zdrowie, radość i szczęście nigdy Cię nie opuszczają! 🏆🍾

Перевод: С днем рождения! Пусть здоровье, радость и счастье никогда тебя не покидают!

***

Wspaniałych ludzi wokół, niezapomnianych chwil i realizacji wszystkich planów! 🎈🎊

Перевод: Замечательных людей рядом, незабываемых моментов и исполнения всех планов!

***

Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń, mnóstwa uśmiechów i samych słonecznych dni! 🌞🎉

Перевод: Желаю тебе исполнения всех мечт, множества улыбок и только солнечных дней!

Поздравления с днем рождения на польском языке женщине

Wszystkiego najlepszego, piękna i cudowna Kobieto! 🌷 Niech każdy dzień przynosi Ci uśmiech i radość! 💖🎁

Перевод: С днем рождения, прекрасная и чудесная женщина! Пусть каждый день приносит тебе улыбку и радость!

***

Sto lat pełnych miłości, zdrowia i szczęścia! 🌟 Niech marzenia spełniają się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki! ✨

Перевод: Сто лет, полных любви, здоровья и счастья! Пусть мечты исполняются как по волшебству!

***

Z okazji Twoich urodzin życzę Ci niekończącej się radości, ciepła i spełnienia każdego marzenia! 🎂🌸

Перевод: В день твоего рождения желаю тебе бесконечной радости, тепла и исполнения каждой мечты!

***

Niech każdy dzień będzie dla Ciebie jak bukiet najpiękniejszych kwiatów! 🌹 Wszystkiego najlepszego! 🎉

Перевод: Пусть каждый день будет для тебя как букет самых красивых цветов! С днем рождения!

***

Dużo słońca, uśmiechu i sukcesów w każdej dziedzinie życia! 🌞🎈

Перевод: Много солнца, улыбок и успехов в каждой сфере жизни!

***

Życzę Ci, abyś zawsze czuła się wyjątkowa i doceniona! 💐 Niech każdy moment przynosi Ci radość i spełnienie! 🎊

Перевод: Желаю тебе всегда чувствовать себя особенной и ценной! Пусть каждый момент приносит тебе радость и удовлетворение!

Открытки с днем рождения мужчине и женщине на польском языке

Открытка с днем рождения мужчине на польском языке

Открытки с днем рождения на польском

Открытка с днем рождения женщине на польском языке

Поздравление на польском с днем рождения

Открытка с именинами на польском языке

Поздравление на польском с днем рождения

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения на немецком.