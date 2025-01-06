Привітання з днем народження польською мовою: зворушливі побажання та листівки
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За допомогою цих привітань ви зможете легко та з душею привітати ваших польських друзів чи колег
Якщо у вас є друзі, знайомі чи колеги з Польщі, то рано чи пізно може виникнути приємна потреба привітати їх із днем народження. Правильне слово цього дня може не тільки підняти настрій імениннику, а й зміцнити ваші стосунки.
Польська мова багата на красиві фрази, які допомагають висловити теплі побажання та добрі наміри. "Телеграф" підготував для вас кілька готових варіантів привітань як для чоловіків, так і для жінок, які можна використовувати у повідомленні, листівці чи особистій розмові.
Привітання з днем народження польською мовою
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Życzę Ci zdrowia, szczęścia i sukcesów na każdej drodze życia! 🍀🎂
Переклад: З днем народження! Бажаю тобі здоров’я, щастя та успіхів на кожному життєвому шляху!
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Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam! 🥳🎉 Oby każdy dzień był pełen radości i spełnionych marzeń!
Переклад: Сто років, сто років, живи! Нехай кожен день буде сповнений радості і здійснених мрій!
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W dniu Twoich urodzin życzę Ci siły do pokonywania wyzwań, odwagi do sięgania po marzenia i miłości na każdy dzień! 💪🎁
Переклад: У твій день народження бажаю тобі сили для подолання викликів, сміливості для досягнення мрій та кохання на кожен день!
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Wszystkiego najlepszego! Niech zdrowie, radość i szczęście nigdy Cię nie opuszczają! 🏆🍾
Переклад: З днем народження! Нехай здоров’я, радість та щастя ніколи тебе не покидають!
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Wspaniałych ludzi wokół, niezapomnianych chwil i realizacji wszystkich planów! 🎈🎊
Переклад: Чудових людей поруч, незабутніх моментів та виконання всіх планів!
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Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń, mnóstwa uśmiechów i samych słonecznych dni! 🌞🎉
Переклад: Бажаю тобі виконання всіх мрій, безлічі посмішок і тільки сонячних днів!
Привітання з днем народження польською жінкою
Wszystkiego najlepszego, piękna i cudowna Kobieto! 🌷 Niech każdy dzień przynosi Ci uśmiech i radość! 💖🎁
Переклад: З днем народження, прекрасна та чудова жінка! Хай кожен день приносить тобі посмішку та щастя!
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Sto lat pełnych miłości, zdrowia i szczęścia! 🌟 Niech marzenia spełniają się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki! ✨
Переклад: Сто років, повних кохання, здоров’я та щастя! Нехай мрії виконуються як за помахом чарівної палички!
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Z okazji Twoich urodzin życzę Ci niekończącej się radości, ciepła i spełnienia każdego marzenia! 🎂🌸
Переклад: У день твого народження бажаю тобі нескінченної радості, тепла та виконання кожної мрії!
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Niech każdy dzień będzie dla Ciebie jak bukiet najpiękniejszych kwiatów! 🌹 Wszystkiego najlepszego! 🎉
Переклад: Нехай кожен день буде для тебе як букет найкрасивіших квітів! З днем народження!
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Dużo słońca, uśmiechu i sukcesów w każdej dziedzinie życia! 🌞🎈
Переклад: Багато сонця, посмішок та успіхів у кожній сфері життя!
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Życzę Ci, abyś zawsze czuła się wyjątkowa i doceniona! 💐 Niech każdy moment przynosi Ci radość i spełnienie! 🎊
Переклад: Бажаю тобі завжди почуватися особливою та цінною! Нехай кожен момент приносить тобі радість та задоволення!
Листівки з днем народження чоловіку та жінці польською мовою
Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати з днем народження німецькою.