Поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках

Не забудьте поздравить своих женщин с этим женским днем 8 марта!

Міжнародний жіночий день 8 березня — чудовий привід, щоб привітати прекрасну половину зі святом. Зі святом, любі жінки!

Шлють тобі палкі привіти

Березневі первоцвіти

І небес ясна блакить

В сурми радісно сурмить!

У цей день — усе для тебе:

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Сонце, хмарки, вітер, небо…

Й первоцвіти голубі

В день жіночий цей — тобі!

Нев’янучої вроди, чудес і насолоди,

Жіночих чар, дзвінких прикрас!

Із березнем, з весною Вас!

8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене

Мій тост — за чарівність, за ніжність, за вроду!

Мій тост — за кохання і за насолоду!

Мій тост — за весни вічно юний танок!

Мій тост — за прекрасних створінь — за жінок!

Короткие поздравления с 8 Марта

Для Вас співають хай пташки,

До щастя хай ведуть стежки,

Тепло хай сонечко дарує,

До мрій веселка шлях торує!

Нехай весни п’янкий екстаз

Огорне дивним шлейфом Вас!

Хай розфарбує світ строкато

Жіноче березневе свято!

Красивые поздравления с 8 Марта тете: стихи, открытки

Хай лине пісня голосна,

Хай вабить чарами весна,

Хай березневої пори

Чекають щедрі вас дари:

Чекають квіти вас барвисті,

Слова вітань чекають чисті

І компліменти, і зізнання,

Й весняне сонячне кохання!

Поздравления с 8 Марта женщинам в прозе

З березнем сяючим, ніжним, буяючим,

З березнем лагідним і окриляючим!

З березнем чистим, дзвінким і барвистим,

З березнем радісним і променистим!

Щастя казкового вам і зразкового,

Невідворотного, обов’язкового!

Щастя весняного і полум’яного,

Щастя жіночого вам довгожданого!

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Тебе я, матусю, вітаю з весною,

Будь завжди прекрасною і чарівною!

Хай сонце промінням тебе осяває,

Хай юність в душі нескінченно триває,

Хай пісню веселу співають струмочки!

Прийми привітання зі святом від дочки!

З святом весни та краси і любові!

Щирої, доброї, легкої долі.

Квітів розкішних, жаданих дарунків,

Дружніх обіймів, палких поцілунків!

Безліч жіночості, радощів, сміху,

Всіх покоряти красою довіку.

Жити розкішно, щасливо, багато,

Здійснення мрій Вам, з жіночим Вас святом!

Зі святом весни вітаю я щиро.

Бажаю кохання і втілення мрії,

Краси неземної й безмежного щастя,

Щоб завжди й усьому були ви прекрасні.

Щоб посмішка сяяла на ваших вустах,

Щоб був безтурботним життєвий ваш шлях.

Щоб мрії збувалися ваші скоріш

І з кожним роком ви ставали мудріше.