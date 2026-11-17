Анатомия схемы с государственными подрядами

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Представьте себе бизнес-гения: вчерашняя домохозяйка с пенсией в 20 тысяч гривен в год регистрирует ФОП и уже в считаные месяцы становится одним из главных подрядчиков Столичного лесного офиса и забирает подряды на ошеломительную сумму более 200 млн грн. Без опыта и сначала только с двумя бензопилами в арсенале, но с одним важным преимуществом – мужем, недавно работавшим мастером в том же офисе, для которого жена стала "заготавливать" древесину.

"Телеграф" разбирался, кто этот мощный игрок рынка и кто из чиновников посодействовал в карьере. Результаты нашего расследования поражают. Подробнее – в материале.

Хроника тендерного блицкрига: две бензопилы и шесть рабочих

ФОП Галина Ивановна Гресько, которая сейчас активно сотрудничает с филиалом "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" зарегистрировалась как предприниматель только 18 августа 2025 года. А уже через пару месяцев на ProZorro начался стремительный закупочный взлет.

В первом же крупном тендере, где Гресько забрала лотов на 10,6 млн грн, выплыл интересный материально-технический нюанс. В кадровой справке Галина Ивановна указала всего 6 рабочих – 4 лесоруба и 2 тракториста. Весь арсенал техники – два бензопилы Stihl и два колесных трактора, один из которых арендовался у собственного рабочего за 1000 грн в месяц.

Речь шла о заготовке 26,5 тыс. кубов леса в сжатые сроки – до 31 декабря 2025 года. Нехитрая математика показывает, что бригада из 4 лесорубов с 2 бензопилами должна была валить, кряжевать и обрабатывать более 600 куб. м ежедневно. А это физически невозможно для такого количества работников даже с современной ручной техникой. К тому же Галина Гресько в письменном виде уверяла заказчика – Столичный лесной офис, что не планирует привлекать к выполнению работ субподрядчиков.

Дальше – больше. В течение следующих месяцев – с января по август 2026 года – ФОП Гресько забирала лот за лотом. При этом в большинстве тендеров Галина Гресько побеждала фактически без реальной конкуренции, выходя на торги как единственный участник или имея конкурентов, не предлагавших снижения цены. Лишь изредка предпринимательница уступала отдельные кусочки многомиллионного пирога, который был на кону: в частности, одиночными лотами (например 5-й лот в январском тендере на 13,6 млн грн или 3-й лот в июльском на 7,2 млн грн) другому подрядчику — ФОП Коцулиму Василию Богдановичу.

Участие Галины Гресько в государственных тендерах

В целом менее чем через год через систему ProZorro ФОП Гресько выиграла 94,98% тендеров на 194,1 млн грн (фактическая общая сумма заключенных государственных контрактов с учетом НДС – 223,5 млн грн).

"Золотой" отзыв и муж на нужном месте

Вопросы к одному из фаворитов "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины" логично было бы задать не только относительно штата и техники, но и относительно опыта. Как удалось выяснить, перед регистрацией ФОП с основным видом деятельности "лесозаготовки" Галина Гресько не имела никакого отношения к отрасли.

Ее трудовой стаж ограничивается работой в 2016-2020 годах в Житомирской области в ФОП/ЧП Глод Нели Яковлевны, которая занималась "розничной торговлей в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями". А последующие годы Гресько состояла на учете в центре занятости или получала пенсию.

Как же новоиспеченную предпринимательницу допустили к государственным торгам, где требуют подтвержденный опыт? В этом сыграл роль "входной билет" от руководства Столичного лесного офиса. Ведь именно руководитель этого филиала Сергей Заец лично подписал письмо-отзыв о выполнении договора от 10 сентября 2025 года на сумму 24,5 тыс. грн.

Письмо-отзыв за подписью Сергея Зайца

В документе, который ФОП Гресько подала на свой первый тендер, топ-чиновник филиала "Столичный лесной офис" отмечает, что исполнительница с двухмесячным стажем предпринимательства "зарекомендовала себя как надежный партнер", который "обладает высоким уровнем профессионализма", и лично рекомендует ее для сотрудничества. Именно эта бумажка открыла ФОП путь к миллионам. Кстати, сам г-н Заец является фигурантом в уголовных делах Нацполиции за аналогичные фокус-схемы с лесом, о которых рассказывал "Телеграф".

Второй секрет успеха – семейный. Муж нашей героини, Виктор Иванович Гресько, в отличие от жены оказался как раз очень опытным специалистом и отдал лесному хозяйству не менее 10 лет. Согласно материалам НАПК, начиная с 2016 года он неизменно занимал должность мастера леса Жужельского лесничества, которое имело разное подчинение, но в последние годы входит в состав филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины".

Виктор Гресько работал мастером леса

В июне 2025 года Виктор Гресько официально покинул пост, что подтверждают его декларация при увольнении и итоговая отчетность за 2025 год. Однако многолетняя работа на местах не прошла бесследно: его жена получала многомиллионные контракты на лесозаготовку и вывоз древесины именно в том филиале и том лесничестве, где ее муж годами осуществлял непосредственный надзор и контроль за лесохозяйственными работами и, очевидно, сохранил тесные профессиональные связи.

Автомобильный "бум" 2026 года: 17 единиц техники за раз

Когда государственные миллионы рекой потекли на счета вчерашней пенсионерки, Галина Гресько нашла им вполне прикладное применение, а именно — закупила спецтехнику.

По данным Единого госреестра МВД, в течение 2026 года на Галину Гресько было зарегистрировано 17 единиц автотранспорта и полуприцепов:

Четыре белоснежных DAF XF 480 FT (2019-2022 годов выпуска), пригнанных из-за рубежа летом 2026 года, и мощный MAN TGX 18.440.

Советские вездеходы "УРАЛ 432001" (специализированный сортиментовоз с краном-манипулятором, зарегистрированный в августе 2026-го) и самосвал "УРАЛ 5557".

10 специализированных полуприцепов-лесовозов, тентованных фур и платформ марки KOEGEL (модели S 24-1 и SN 24).

Как видим, поступления от Столичного лесного офиса, оставшегося единственным крупным заказчиком ФОП Гресько, конвертировались в частную транспортную инфраструктуру.

Корпоративная империя: земля, недвижимость и новая фирма

Но это не единственное приобретением Галины Гресько за этот год. В июне 2026 года предпринимательница стала единственной владелицей, руководителем и конечным бенефициаром ООО "СелВарт Агро", зарегистрированного в селе Малая Цвиля. А уже через три месяца, в сентябре 2026 года, она переоформила активы общества на себя как на физическое лицо: в частную собственность Галины Гресько перешли гигантский нежилой комплекс площадью 3 407,7 кв. м на улице Центральной, 13 и 2 гектара земли под ним. В результате на самом предприятии не осталось никакого зарегистрированного недвижимого имущества.

Галина Гресько стала единственной владелицей, руководителем и конечным бенефициаром ООО "СелВарт Агро"

Эта компания, кстати, под старым названием "Селварт Консалт" фигурирует в материалах Высшего антикоррупционного суда (дело № 991/10381/26). Речь идет о резонансном расследовании НАБУ и САП относительно хищения более 254 млн грн бюджетных средств на закупках беспилотников (в частности DJI Mavic и Autel) для Госспецсвязи в 2023 году. По версии следствия, "Селварт Консалт" с подставным директором использовали в качестве звена-посредника для искусственного завышения стоимости дронов и последующего вывода денег, а счетами и ключами электронной подписи компании фактически распоряжались организаторы схемы.

В июне 2026 года, накануне перехода фирмы под контроль Галины, ее уставный капитал уменьшают с 2 млн до 1,33 млн грн, а само предприятие новая владелица запирает на свой мобильный телефон плюс получает в собственность все имущество.

Вдобавок 9 сентября 2026 года Галина Гресько регистрирует новое юридическое лицо — ООО "Вудпрайм" с уставным капиталом 1,5 млн грн и основным КВЭД "Лесозаготовки".

9 сентября 2026 года Галина Гресько зарегистрировала ООО "Вудпрайм"

С 1 октября фирма становится плательщиком НДС. Не исключено, что предприятие в будущем может подменить "засвеченный" ФОП в следующих тендерах, которые будет объявлять филиал "Столичный лесной офис", или другие подразделения ГП "Леса Украины".

Вместо вывода

Проведенное расследование разоблачает классическую схему вывода государственных средств и очевидный конфликт интересов в структуре ГП "Леса Украины". Стремительный тендерный взлет ФОП Галины Гресько – от вчерашней пенсионерки с опытом работы в сельском магазине до главного подрядчика филиала "Столичный лесной офис" с контрактами более чем на 200 миллионов гривен – стал возможным исключительно благодаря двум факторам: семейным связям и лояльности руководства государственного филиала.

Анализ материально-технической базы ФОП на старте вызывает обоснованное сомнение в способности выполнить контракт, ведь на бригаду из шести человек с двумя бензопилами и тракторами приходятся значительные объемы лесозаготовок.

Однако руководство Столичного лесного офиса в лице Сергея Зайца обеспечило подрядчице "входной билет" на ProZorro через рекомендательные письма. Плюс свою роль могли сыграть советы и связи мужа Виктора Гресько, много лет работавшего мастером леса в том же подразделении ГП "Леса Украины".

Вырученные из госбюджета миллионы успешная предпринимательница оперативно конвертировала в частную транспортную империю (17 единиц спецтехники за год) и имущественный комплекс. В то же время регистрация новых юридических лиц (ООО "Вудпрайм") и получение в подчинение фирмы с криминальным шлейфом ("СелВарт Агро") может свидетельствовать о том, что организаторы схемы готовят "запасные аэродромы" на случай вопросов со стороны финмониторинга или силовых структур.

Мораль очевидна. Смену руководства "Лесов Украины" готовили на самом высоком уровне: в апреле тогдашняя премьер-министр Юлия Свириденко обсуждала кадровые решения с президентом Владимиром Зеленским. С 1 июля исполнение обязанностей генерального директора возложили на Игоря Зубовича. Обществу обещали прозрачность, новые подходы и усиление контроля.

Однако история подрядов Галины Гресько, как и десятки ей подобных, ставит вопрос: насколько смена руководителя изменила правила на местах? Новый глава получил в наследство систему, в которой родственные связи, рекомендации чиновников и миллионные контракты переплетаются слишком тесно. Проверяет ли центральное руководство такие закупки? Или центральное руководство, напротив, унаследовав "темы", их активно использует. В результате кто сегодня устанавливает, способны ли подрядчики выполнить работы и кто отвечает за потраченные средства?

"Телеграф" продолжит собственное расследование, чтобы выяснить, насколько распространена такая практика в других лесничествах и на каком уровне она получает поддержку — от местных чиновников до центрального аппарата. Мы будем проверять, кто реально выполняет работы, кому достаются деньги и не превращают ли сети приближенных ФОП государственное предприятие в источник частного обогащения. Потому что смена фамилии в кабинете руководителя имеет смысл только тогда, когда меняются правила в лесу.