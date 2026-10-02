Не через Южный мост: как еще можно добраться с одного берега Киева на другой

Враг бьет по транспортной артерии Киева

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Россияне повторно атаковали Южный мост в Киеве. Это уже четвертый удар по переправе с утра 1 октября.

Южный мост полностью закрыт для движения автотранспорта и метро — и во время воздушных тревог, и при их отсутствии. "Телеграф" собрал актуальную информацию о том, как теперь можно перебраться через Днепр.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил очередное попадание в Южный мост.

"Напомню, мост после нескольких атак врага сейчас закрыт для движения автотранспорта и метро. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

В КГГА сообщили, что в столице действуют временные ограничения дорожного движения во время воздушной тревоги.

В частности:

Дарницкий мост — движение транспорта осуществляется одной полосой с правого на левый берег ;

мост Метро – движение транспорта перекрывается с левого на правый берег;

Подольский мостовой переход движение транспорта перекрывается с левого на правый берег.

В городской администрации призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок.

Ранее, после брифинга заместителя главы КГГА Петра Пантелеева сообщалось, что:

Мост Патона – движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег.

Северный мост — движение ограничивается во время воздушных тревог по направлению с правого на левый берег.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что Южный мост — одна из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Именно по нему проходит значительная часть транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины.