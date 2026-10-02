Не через Южный мост: как еще можно добраться с одного берега Киева на другой
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Враг бьет по транспортной артерии Киева
Россияне повторно атаковали Южный мост в Киеве. Это уже четвертый удар по переправе с утра 1 октября.
Южный мост полностью закрыт для движения автотранспорта и метро — и во время воздушных тревог, и при их отсутствии. "Телеграф" собрал актуальную информацию о том, как теперь можно перебраться через Днепр.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил очередное попадание в Южный мост.
"Напомню, мост после нескольких атак врага сейчас закрыт для движения автотранспорта и метро. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.
В КГГА сообщили, что в столице действуют временные ограничения дорожного движения во время воздушной тревоги.
В частности:
- Дарницкий мост — движение транспорта осуществляется одной полосой с правого на левый берег ;
- мост Метро – движение транспорта перекрывается с левого на правый берег;
- Подольский мостовой переход движение транспорта перекрывается с левого на правый берег.
В городской администрации призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок.
Ранее, после брифинга заместителя главы КГГА Петра Пантелеева сообщалось, что:
- Мост Патона – движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег.
- Северный мост — движение ограничивается во время воздушных тревог по направлению с правого на левый берег.
Напомним, "Телеграф" рассказывал, что Южный мост — одна из ключевых переправ через Днепр в Киеве. Именно по нему проходит значительная часть транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины.