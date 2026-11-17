В части районов столицы возникли перебои с водой и теплом

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Россия нанесла баллистические удары по Киеву вечером 16 ноября и утром 17 ноября. Есть попадания в Северный и Южный мосты, повреждена наземная инфраструктура метрополитена.

После ночной атаки мэр Виталий Кличко предварительно сообщил о попаданиях в Северный и Южный мосты. Во время утренней атаки в столице снова прогремела серия мощных взрывов.

"Предварительно, попадания в Северный и Южный мосты в столице", – сообщил Кличко.

Уже после полуночи, в 00:18 17 ноября, мэр сообщил о последствиях удара для городских коммуникаций. На тот момент отбой воздушной тревоги еще не объявляли.

"В результате вражеской атаки повреждены системы критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

После вечернего удара Кличко сообщил о повреждении систем критической инфраструктуры Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Изменения в работе метро

Движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" временно приостановлено, сообщили в Киевском метрополитене. В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена

Сейчас поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" – "Выдубичи".

Движение по Северному и Южному мостам перекрыто

В результате вражеских ударов по Киеву временно перекрыто движение по Северному и Южному мостам, сообщили в КМВА. Маршруты общественного транспорта, который курсировал по этим переправам, изменены.

Через Подольский мостовой переход направлены маршруты:

автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус № 31-ТР курсирует по ул. Глубочицкой до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко";

на маршруте № 50 увеличено количество троллейбусов.

Через Дарницкий мост курсируют автобусы № 22 и 91. На маршруте № 22-ТР увеличено количество автобусов.

Утренняя атака 17 ноября

Около 05:35 17 ноября по Украине начала распространяться воздушная тревога из-за новой угрозы баллистического удара с северного направления. Через несколько минут военные зафиксировали скоростные цели, двигавшиеся через Черниговскую область в Киевскую область, а затем взявшие курс на столицу.

По сообщениям мониторинговых каналов, во время этой атаки россияне запустили по Киеву как минимум две баллистические ракеты. По предварительной оценке OSINT-аналитиков, целью утреннего обстрела были мосты, которые российские войска пытались поразить во время предыдущей атаки.

Предыдущие удары по мостам через Днепр

Россия начала атаковать киевские мосты через Днепр в октябре. Северный мост подвергся ударам беспилотников 3 и 4 октября, а Южный в течение того месяца атаковали несколько раз. Перекрытия и ограничения движения вызвали транспортный коллапс: общественный транспорт курсировал по измененным маршрутам и с отклонениями от графика.

В ночь на 7 ноября российские ракеты повредили дорожное покрытие и линию электропередачи на Северном мосту. Президент Украины Владимир Зеленский тогда сообщил о шести баллистических ракетах, выпущенных по мосту, и четырех попаданиях. После той атаки движение по переправе полностью перекрыли в обоих направлениях, а маршруты общественного транспорта изменили.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российской атаки в ночь на 16 ноября. В Запорожье погибла женщина, в Винницкой области вражеские дроны попали в объект критической промышленной инфраструктуры, под ударами были Вышгород, Днепр и Харьков.