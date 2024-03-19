Россия распространяет фейки о главе СБУ, главкоме и меценатах ПЦУ. Привлекают ресурсы "УПЦ МП", – СМИ

Информационные площадки Московского патриархата в Украине используют для распространению антиукраинской пропаганды

Россия перешла в информационное "контрнаступление" против Украины, совпавшее по времени с активизацией на фронте. С начала года Москва резко увеличила количество антиукраинских фейков. Среди целей окупантов – дискредитация ключевых фигур украинского сопротивления, в частности – руководителей силовых ведомств. Об этом говорится в материале 24 канала.

В частности, журналисты обратили внимание на активность телеканала "Звезда" – главного пропагандистского рупора Министерства обороны РФ. Там недавно выпустили два "фильма-расследования" о главе СБУ Василии Малюке и главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. Объектом информационной атаки также стал президент Международного благотворительного фонда "Солидарность" Александр Петровский – один из крупнейших меценатов Православной церкви Украины. Его российские пропагандисты назвали "криминальным авторитетом", якобы имеющим связи с главой СБУ (которого "Звезда" также обозвала "садистом" и "бандитом"). Также Петровского обвинили в передаче "30 млн долларов взятки" пятому президенту Петру Порошенко якобы за "лоббирование" предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии.

"В Василии Малюке они видят угрозу, потому что он – жесткий и последовательный борец с кремлевской заразой, которая пытается действовать внутри Украины. А Александр Петровский опасен потому, что он как раз является тем человеком, который много лет, с самого начала фактически поддерживал независимое украинское православие и собственным примером доказал и другим людям, что это можно и нужно делать, как бы тяжело ни было", – прокомментировал обвинения российских пропагандистов народный депутат Никита Потураев.

Журналисты 24 канала отмечают, что вражеская пропаганда все чаще использует против Украины ресурсы подконтрольной Москве так называемой УПЦ Московского патриархата. В частности, недавно информационные площадки "УПЦ МП" помогали Кремлю распространять фейки о "сносе" в Киеве 70 храмов "канонической церкви". Отдельные клирики Моспатриархата открыто перешли на сторону России и стали "экспертами" в пропагандистских шоу. Среди них – Андрей Ткачев и Руслан Калинчук, которые до побега из Украины служили в одном храме – Луки Крымского "УПЦ МП" в столице.

"Церковь (Луки Крымского в Киеве. – Ред.) до сих пор находится в подчинении Московского патриархата, а ее клир и прихожане открыто исповедуют пророссийские взгляды. Об этом стало известно журналистам-расследователям, которые пообщались с членами церковной общины. Те вели себя агрессивно, выражая поддержку предателю Калинчуку, и уверяли, что украинцам вскоре придется "бежать из Киева", – говорится в материале 24 канала.

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины заявила о нейтрализации преступной группы, проводившей информационные диверсии по заказу ФСБ РФ. Речь идет о "СПЖ" – информационном ресурсе "УПЦ" Московского патриархата. СБУ разоблачила 16 сотрудников псевдоСМИ, среди которых – священник киевского храма "УПЦ МП", который, по данным следствия, входил в агентурный аппарат российской спецслужбы.