Росія поширює фейки про голову СБУ, головкома та меценатів ПЦУ. Залучають ресурси "УПЦ МП", – ЗМІ

Інформаційні майданчики Московського патріархату в Україні використовують для поширення антиукраїнської пропаганди

Росія перейшла в інформаційний "контрнаступ" проти України, що збігся у часі з активізацією на фронті. Від початку року Москва різко наростила кількість антиукраїнських фейків. Серед цілей окупантів – дискредитація ключових фігур українського спротиву, зокрема – очільників силових відомств. Про це йдеться в матеріалі 24 каналу.

Зокрема, журналісти звернули увагу на активність телеканалу "Звєзда" – головного пропагандистського рупора Міністерства оборони РФ. Там нещодавно випустили два "фільми-розслідування" про голову СБУ Василя Малюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Об’єктом інформаційної атаки також став президент Міжнародного благодійного фонду "Солідарність" Олександр Петровський – один із найбільших меценатів Православної церкви України. Його російські пропагандисти назвали "кримінальним авторитетом", що нібито має зв’язки з головою СБУ (якого "Звєзда" також обізвала "садистом" і "бандитом"). Також Петровського звинуватили у передаванні "30 млн доларів хабаря" п’ятому президенту Петру Порошенку буцімто за "лобіювання" надання українській церкві Томоса про автокефалію.

"У пані Василі Малюку вони вбачають загрозу, тому що він – жорсткий і послідовний борець з кремлівською заразою, яка намагається діяти всередині України. А пан Олександр Петровський небезпечний тому, що він якраз є тією людиною, яка багато років, з самого початку фактично підтримувала незалежне українське православ'я і своїм власним прикладом довела й іншим людям, що це можна і треба робити, хай би як важко не було", – прокоментував звинувачення російських пропагандистів народний депутат Микита Потураєв.

Журналісти 24 каналу наголошують, що ворожа пропаганда дедалі частіше використовує проти України ресурси підконтрольної Москві так званої "УПЦ" Московського патріархату. Зокрема, нещодавно інформаційні майданчики "УПЦ МП" допомагали Кремлю поширювати фейки про "знесення" у Києві 70 храмів "канонічєской церкві". Окремі клірики Моспатріархату відкрито перейшли на бік Росії та стали "експертами" у пропагандистських шоу. Серед них – Андрій Ткачов і Руслан Калинчук, які до втечі з України служили в одному храмі – Луки Кримського "УПЦ МП" у столиці.

"Церква (Луки Кримського у Києві. – Ред.) досі перебуває в підпорядкуванні Московського патріархату, а її клір і парафіяни відкрито сповідують проросійські погляди. Про це стало відомо журналістам-розслідувачам, які поспілкувалися з членами церковної громади. Ті поводилися агресивно, висловлюючи підтримку зраднику Калинчуку, та запевняли, що українцям незабаром доведеться "бєжать із Кієва", – йдеться у матеріалі 24 каналу.

Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України заявила про нейтралізацію злочинної групи, що проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ. Йдеться про "СПЖ" – інформаційний ресурс "УПЦ" Московського патріархату. СБУ викрила 16 співробітників псевдоЗМІ, серед яких – священник київського храму "УПЦ МП", який, за даними слідства, входив до агентурного апарату російської спецслужби.