В Украине можно неплохо заработать на "инстаграмных" гусях: сколько стоят и как выглядят

Гуски несут яйца

Купить домашнее животное в наше время можно даже не выходя из дома. Это касается не только котиков, которых продают за сумасшедшие деньги, но и гусей.

На сайте по продаже товаров появилось интересное объявление о продаже трех домашних гусей с необычной окраской. Цена указана 700 гривен, но не уточняется, касается ли она всех трех птиц вместе или каждой отдельно.

Продавец в объявлении отметил, что две гуски несут яйца. Это позволит будущим владельцам не только наслаждаться эстетической красотой птиц, но и иметь свежие гусиные яйца для приготовления завтраков.

Что у них особенного

Предлагаемые птицы имеют мраморную окраску, характерную для померанской породы. Такие эффектные гуси могут стать настоящими звездами социальных сетей благодаря своему необычному виду.

Померанские гуси известны своей выносливостью и неприхотливостью к условиям содержания. Эта порода появилась в Германии и считается одной из старейших в Европе. Гуси обладают хорошим аппетитом, быстро растут.

Гуси этой породы, как и большинство других представителей, защищают свою территорию, особенно при размножении. Они могут щипать или кусать, если испытывают угрозу, однако при правильном поведении становятся достаточно спокойными.

А чтобы им было комфортно, то гусям необходимо обеспечить доступ к траве и водоемам.

Что они едят

В их рацион входит трава, зелень, овощи, зерновые смеси. Зимой рацион дополняют сеном, корнеплодами и комбикормами. Важно также обеспечить птицам сухое и теплое помещение для ночлега, особенно в холодное время года.

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