Его лично отпевал Филарет: как умер и как выглядит могила легендарного артиста Виталия Белоножко

Артист скончался от остановки сердца в январе 2024 года

Известный эстрадный певец Виталий Белоножко точно остался в памяти нескольких поколений украинцев. Его не стало в январе 2024 года, но он живет в сердцах своих поклонников и сейчас. Похоронили артиста на Байковом кладбище в Киеве.

Певец очаровывал голосом, а его дуэт со Светланой Белоножко был идеальным не только на сцене, но и в жизни. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Виталия Белоножко.

Что известно о Виталии Белоножко

Виталий Белоножко был солистом Киевского театра эстрады и Гостелерадио. Они создали дуэт вместе с супругой Светланой, который очень полюбился поклонникам. Их выступления покоряли сердца слушателей.

Кроме творческой деятельности, Белоножко был организатором Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" вместе с супругой. Артист получил звание народного артиста Украины и выступал в разных странах мира – в Канаде, Великобритании, Японии, Китае и т.д. Его уверенно можно считать амбассадором украинской песни.

От чего умер Виталий Белоножко

О смерти артиста сообщила его супруга Светлана. Она сообщила, что его жизнь оборвалась в больнице. Причиной смерти стала остановка сердца. Виталию было 70 лет. Он ушел из жизни 9 января 2024 года.

Могила Виталия Белоножка

Похоронили певца на Байковом кладбище в Киеве. Прощание в январе 2024 года было Национальной филармонии, а отпевал его лично Патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП), почетный Патриарх Православной Церкви Украины (ПЦУ) Филарет. На могиле Белоножко — большой деревянный крест, портрет артиста и цветы, украшающие его покой.

На первую годовщину смерти, 9 января 2025 года, его жена и родные собрались у могилы Виталия. Памятник на тот момент не был установлен – место захоронения было украшено ветками елки и цветами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Олеся Бузины. Члена пророссийской партии и автора книги "Шевченко вурдалак" убили возле собственного дома.