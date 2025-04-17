Жена футболиста сборной Украины удивила пикантным образом (фото)

Красотка использовала доллары, чтобы украсить волосы

Модель, журналистка и блогер Дарья Савина, жена центрального защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря, поделилась в соцсетях своей очередной фотосессией. На этот раз красотка удивила всех своей прической.

Соответствующие снимки Савина опубликовала на своей странице в Instagram. Изюминкой фотосессии стали доллары, которые использовались для украшения волос модели. К слову, Савина в комментариях отметила, что доллары, использованные для ее прически, были ненастоящие.

Дарья Савина

За сутки снимки Дарьи собрали около 10 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.

Также Савиной досталось и от критиков.

Отметим, Дарья и Валерий поженились 21 июля 2021 года. Ранее Савина встречалась с "динамовцем" Владиславом Супрягой.

Дарья Савина и Валерий Бондарь

В сезоне 2024/25 26-летний Бондарь сыграл в 32 матчах на клубном уровне, голевыми действиями не отмечался.

Напомним, "Шахтер" идет третьим в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. Накануне Горняки одолели "Кривбасс" в перенесенном поединке 5-го тура Украинской премьер-лиги.