Церковь запрещает? Можно ли на Пасху ходить на кладбище

Пасху в 2025 году празднуют 20 апреля

В воскресенье, 20 апреля, православные украинцы будут праздновать Пасху, которая имеет немало традиций. Однако есть и спорные вопросы, например, можно ли в этот день ходить на кладбище.

"Телеграф" решил выяснить это и рассказать, когда следует посещать умерших родственников и что об этом говорит церковь. Заметим, что Пасха – светлый праздник, символизирующий жизнь.

Можно ли на Пасху идти на кладбище

Церковь прямо не запрещает, но не рекомендует ходить на кладбище в день Пасхи. Ведь этот праздник символизирует жизнь, начало нового и светлого. Пасхальное воскресенье должно быть наполнено радостью, светом и надеждой, а не печалью и скорбью.

Однако в некоторых регионах Украины наоборот принято в этот день ходить на кладбище, но не для скорби. Цель этой традиции – разделить радость Воскресения Христова с умершими.

Добавим, что у православных верующих на Пасху есть специальная традиция поминать умерших. Она приходится на девятый день после пасхального воскресенья – Радоницу. Именно в этот день нужно идти на кладбище, молиться за упокой душ умерших, вспоминать их с любовью и миром.

Выходит, что церковь строго не запрещает посещать кладбище на Пасху, но рекомендует воздержаться от этого, ведь для таких визитов есть специальные дни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине "проводы" и что нельзя делать на кладбищах в эти дни.